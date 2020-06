Ángel de Brito se expresó con mucha bronca luego de que su programa, Los Ángeles de la Mañana, y el canal en el que este se emite, El Trece, hayan sido denunciados por la Asociación de Abogadas Feministas -una organización que trabaja articuladamente con el colectivo de Actrices Argentinas y la Red de Psicologxs Feministas– por violencia mediática y simbólica hacia Thelma Fardin a raíz de la entrevista en la que Fernando Burlando habló de su causa por abuso sexual con Juan Darthés. A través de las redes sociales, el periodista se descargó de manera contundente, apuntó contra la agrupación de artistas y recordó varias de las oportunidades en las que se trataron temáticas vinculadas a la violencia de género en su ciclo.

“Otra vez, ¿la culpa es de los medios? En ningún momento cuestioné en mi espacio periodístico a @soythelmafardin ni su relato. En el que creo, y lo dije en repetidas oportunidades”, les escribió el presentador de televisión y radio en un inicio a la cuenta de Twitter del colectivo de intérpretes del que Thelma forma parte.

A pesar de que su primer comentario tuvo cordialidad, el jurado del Bailando lanzó un fuerte mensaje en su segundo tuit dedicado a la acusación que recibió su programa. “Mientras ustedes trabajaban con acosadores y abusadores sexuales, yo hace 20 años que entrevisto y les doy espacio a las victimas. Esta semana a Miss Bolivia, Mónica Fernández (caso Teto Medina) y Daniela Cortés (jugador de Boca)”, enumeró el conductor de LAM, para luego recordar la violación que denunció Natacha Jaitt semanas antes de morir y que, según ella, jamás fue atendida por la agrupación de actrices.

Mientras ustedes trabajaban con acosadores y abusadores sexuales, yo hace 20 años que entrevisto y les doy espacio a las victimas. Esta semana a @miss_bolivia Mónica FERNANDEZ (casi Teto Medina) y Daniela Cortes (jugador de Boca) https://t.co/nle12K9LvO — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 13, 2020

“Ubíquense y no sean selectivas. A @NatachaJaitt la ignoraron. No las escuché tampoco a ninguna referirse a Beatriz Salomon, y cerraron el pico frente a quienes le arruinaron la vida. Dejen la demagogia virtual, y apunten a los victimarios reales, no a los medios”, disparó Ángel, sin otorgar nombres propios pero trayendo al presente las difíciles situaciones que atravesó la actriz fallecida por la exposición de la vida privada de su marido en la televisión.

El periodista de espectáculos también nombró un caso más cercano, el de Leticia Brédice, quien denunció a su pareja por violencia de género y luego se retractó y contó que los hechos eran falsos, no una vez, sino en dos oportunidades. “Tampoco las escuché cuando Brédice denunció a una persona y al día siguiente dijo que era chiste. Jamás defendí ni avale a ningún violador, abusador o violento. Espero sus disculpas, si tienen un poco de sentido común”, redactó la figura de El Trece.

Espero sus disculpas, si tienen un poco de sentido común @actrices_arg https://t.co/V5aqH2G4KC — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 13, 2020

Luego de que Exitoína difundiera los detalles de la denuncia hacia la emisora del Grupo Clarín, De Brito tuiteó con ironía diciendo que la Asociación de Abogadas Feministas “seguramente denunciará a Clarín, Infobae y Perfil (este medio) también”, debido a que se tomaron las declaraciones que Burlando hizo sobre Darthés para la elaboración de notas.

Apelando al archivo de Twitter, Ángel compartió una seguidilla de distintos videos en las que distintas mujeres de la farándula relataron fuertes experiencias en LAM desde su comienzo en 2016, siendo algunas de estas la previamente mencionada Salomón –criticando a Luis Ventura y yendo al estudio del programa con sus dos hijas-, la denunciante de Dante Palma (expanelista de 678), Pamela Sosa, Militta Bora, Macarena Vega (expareja de Rodrigo Romero), Valeria Aquino, Fernanda Vives y la “angelitas” Andrea Taboada y Karina Iavícoli, entre muchas otras.

TENSO CRUCE. Pamela Sosa se refirió a la veracidad de los medios y a la denuncia por violencia de género hacia Daniel Osvaldo. Su opinión desató la INDIGNACIÓN de las panelistas de LAM. #lovieneltrece pic.twitter.com/4cajoXt1xf — @eltreceoficial (@eltreceoficial) January 10, 2018

“Sigo enamorada del @tetomedinaok; el abrazo que me daba y el dormir juntos”, confiesa entre lágrimas su ex novia, tras denunciarlo por violencia de género. #LAM @AngeldebritoOk @eltreceoficial pic.twitter.com/dZHZTs82m8 — LAM (@LosAngeles_ok) July 1, 2019

Grave denuncia por violencia de género contra el actor Rodrigo Romero (protagonista de la película El Potro). Su ex pareja y madre de sus hijos, Macarena Vega, pidió una perimetral a la Justicia. #lovieneltrece @LosAngeles_ok #LAM pic.twitter.com/NjFVLg4Dqv — @eltreceoficial (@eltreceoficial) January 29, 2019

Furia, supuesta extorsión, insultos y más: así fue la entrevista completa de Chano Charpentier cuando le preguntaron por la denuncia de violencia de género que le hizo su ex. #lovieneltrece #LAM @LosAngeles_ok pic.twitter.com/6hftkk4928 — @eltreceoficial (@eltreceoficial) March 29, 2019

Fernanda Iglesias fue la primera que escucho a Valeria Aquino y denuncio violencia de genero #LAM pic.twitter.com/MxhHMlTfJZ — Adriana (@adrianabravista) March 10, 2017

Macarena, la ex de Rodrigo Romero, el actor de “El Potro”, lo denunció por violencia de género y detalló cómo era la relación con él. En minutos, nos acompaña en @losangeles_ok. #LAM #lovieneltrece pic.twitter.com/WPWVdzhzYe — @eltreceoficial (@eltreceoficial) January 30, 2019

#LAM @Karinaiavicoli denuncia violencia de genero por parte de Chiche Gelblung, “ME EMPUJO, ME CAI Y ME HIZO LLORAR” — German B (@Dcevampiro) September 17, 2019

Habla por primera vez la víctima de violencia de género del panelista de 678, Dante Palma. #LAM @AngeldebritoOk pic.twitter.com/81PJp8Lbuw — LAM (@LosAngeles_ok) June 3, 2016

Te acordas @AngeldebritoOk beatriz salomon en #LAM, OTRA PRUEBA MAS!! …

espero que este sea el final de esos 3 siniestros en la television. pic.twitter.com/1hr6y2CK8e — Gaby Lugo 🇦🇷🛫🌎 (@AzafatoOk) June 17, 2019

“Ustedes la ignoraron”, concluyó De Brito con un tuit de Natacha en la que ella le agradece por “por hacer fuerza contra la violencia de género que trae la muerte de miles de mujeres día a día”.

Udstedes la ignoraron @actrices_arg https://t.co/yqLLQHFXpz — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 13, 2020

