Este miércoles, los guionistas de This is Us informaron a través de su cuenta oficial de la serie, que Jas Waters, una de sus compañeras, había muerto a los 39 años, de manera sorpresiva, en su casa de Los Ángeles. En las últimas horas, revelaron que la guionista se suicidó.

“Toda la familia de This is Us está devastada tras enterarse de la muerte de Jas Waters. Durante el tiempo que estuvimos con ella, Jas dejó su marca en nosotros y en toda la serie. Ella era una brillante narradora de historias y una fuerza de la naturaleza. Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus seres queridos. Ella era una de nosotros”, rezaba el mensaje lleno de dolor de los guionistas del drama de NBC protagonizado por Milo Ventimiglia y Mandy Moore.

The entire #ThisIsUs family was devastated to learn of Jas Waters passing. In our time together, Jas left her mark on us and ALL over the show. She was a brilliant storyteller and a force of nature. We send our deepest sympathies to her loved ones. She was one of us. RIP @JasFly. pic.twitter.com/cmrh2OO8of — ThisIsUsWriters (@ThisIsUsWriters) June 10, 2020

Si bien entonces no brindaron más detalles del fallecimiento de Waters, que ocurrió el 9 de junio pero trascendió luego, en las últimas horas, el medio medio especializado Deadline informó que la oficina forense del condado de Los Ángeles reveló que, tras haber realizado la autopsia pertinente, se determinó que la causa de su fallecimiento fue un suicidio.

A principios de mayo, la escritora publicó distintos mensajes en su cuenta de Twitter, en los que hablaba sobre su lucha con la ansiedad.

Anxiety through the roof so you know what that means!!! More cooking. All of these were first time efforts lol. A) Taquitos as nachos B) Honey pineapple shrimp fried rice C) Shrimp papperdelle w/creme wine sauce D) shrimp rigatoni alla vodka. pic.twitter.com/4wj3aSqYuH — Jas Waters (@JasFly) May 7, 2020

Apenas trascendió la triste noticia, Dan Fogelman, creador de This is us, manifestó: “Esta noticia me dejó sin aliento. Jas era absolutamente brillante y aún tenía muchas historias que contar. Dejó una marca indeleble en nuestro programa. Se me rompe el corazón al pensar en sus seres queridos. Descansa en paz @JasFly”..

This news took my breath away. Jas was absolutely brilliant and had so many stories still to tell. She made an indelible mark on our show and my heart breaks for her loved ones. RIP @JasFly https://t.co/fAZlIjhsIH — Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) June 10, 2020

