El maratonista Santiago García, quien además es crítico de cine y columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) y TN, hizo una acusación en las redes que generó polémica y apuntó sobre una de las problemáticas con mayor visibilidad de los últimos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la falta de distanciamiento social en las personas que salen a realizar actividad física. Y metiéndose de lleno en la famosa “grieta” que divide a la sociedad, el especialista en running apuntó contra el kirchnerismo y llevó las diferencias ideológicas a esta materia.

“Mal que me pese hay runners kirchneristas. Boicotearon el regreso del running e incluso corrieron la voz de que empezaba a la noche y no a la mañana, y no aceptaron la evidencia contraria. No sabían a qué aferrarse para no salir. Algunos son ‘periodistas’, incluso”, denunció el escritor desde su cuenta de Twitter, red social en la que posee más de cuarenta mil seguidores.

“Al desalentar la salida a la mañana el lunes 8, sumaron más gente a la noche. Se les mostraron las pruebas y se hicieron los boludos. Insultaron, persiguieron y armaron bardo en las redes”, continuó el integrante del programa radial de Jorge Lanata, que más allá de su clara oposición hacia el kirchnerismo, marcó una diferencia en su acusación.

“Por supuesto que no fueron todos, porque algunos no son tan tóxicos. Los que militaron fuerte en contra, esos fueron los que mostraron su ideología. Otro simplemente salieron, como todos los que amamos correr”, aseguró García en la red social del pajarito.

Luego de que otro usuario le comentara que es posible que haya “un 50% de runners kirchnerista y otro 50% que no lo es”, el periodista sostuvo su postura. “Todos los que vi boicoteando eran kirchneristas y peronistas. Movilizando a la gente”, afirmó el maratonista.

Por supuesto que no fueron todos, porque algunos no son tan tóxicos. Los que militaron fuerte en contra, esos fueron los que mostraron su ideología. Otro simplemente salieron, como todos los que amamos correr. — Santiago García (@sangarciacorre) June 10, 2020

Su peculiar denuncia obviamente generó controversia en los comentarios de Twitter, donde muchas festejaron sus declaraciones y otros lo criticaron con duras palabras, burlas y memes. Sin embargo, el columnista de Todo Noticias también se mostró feliz por poder salir a correr y compartió varias postales en Instagram de su ejercicio en el barrio de Palermo.

Todos los que vi boicoteando eran kirchneristas y peronistas. Movilizando a la gente. — Santiago García (@sangarciacorre) June 10, 2020

L.L.

Galería de imágenes