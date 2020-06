Marcela María Delorenzi conocida popularmente como Daisy May Queen, es una locutora de radio, presentadora de televisión y escritora argentina. La figura mediática se convirtió al hinduismo y es por este motivo que dejó su carrera en Argentina y reside en la India desde hace siete años, feliz por sus nuevas costumbres y cultura. Residente de la ciudad de Rishikesh, Daisy habló con Guillermo Andino en Informados de todo (América) , acerca de cómo lleva a cabo su vida en el país asiático.

“Acá se desayuna salado, por ejemplo un Idli, que es algo hecho con lenteja y arroz que se pone a hervir y se come con una salsita. La gente se levanta muy temprano, 4:30 de la mañana están todos arriba. Se toman un te y recién desayunan a las 8 o 9 de la mañana”, comenzó a relatar las costumbres del primer horario del día en la India, que no se asemejan para nada a las que registramos en nuestro país.

En esa misma línea, el conductor y su panel aprovecharon para hacer el cruce cultural y ver si saltaba alguna coincidencia. Una de las características más propias de la Argentina es la carne, pero en India la vaca es considerada un animal sagrado. Es por esto que, los periodistas del ciclo, involucraron al bife de chorizo en la conversación y fue entonces que May Queen confesó: ” Nunca comí un buen bife de chorizo en mi vida , pero si me preguntás cuándo fue la última vez, debe haber sido hace 25 o 30 años”.

Si bien la conversación venía en un tono descontracturado, Andino decidió llevar el móvil a un lugar un poco más picante e indagó en la vida de la locutora: “No me quiero meter en tu vida privada, pero lo tomo de declaraciones que hiciste públicas, ¿es verdad que renunciaste al sexo?”, consulta que sorprendió a todos, en especial a ella y se formó un pequeño silencio que no se podía nombrar con el rótulo de delay por interferencias de señal.

Tras una breve pausa, Daisy lanzó sincera: “No es que renuncie pero la verdad, Guille, es que ya no tengo ganas. Estoy posmenopáusica, no tomo hormonas, no me he puesto chip, nada . Hago lo que mi cuerpo me pide, y no me está pidiendo nada de eso. Tampoco he conocido a alguien que me haya movilizado. No estoy cerrada a una relación pero no me sale”. “¿Ni siquiera un día?” continuó indagando la figura de América entre risas incrédulo de lo que escuchaba, pero el tema no se prestaba a un mayor desarrollo y quedó entre puntos suspensivos.

A.A

