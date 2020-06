Flor Vigna tuvo emociones encontradas en su cumpleaños n° 26, ya que este será uno inolvidable a raíz del contexto por la pandemia de coronavirus y el aislamiento obligatorio. En una serie de videos que compartió para sus millones de seguidores, la artista no se contuvo y se quebró al analizar sus deseos y cuánto extraña a sus seres queridos.

“Pensé que cumplir años en cuarentena iba a ser una garompa, pero no, nada que ver. Yo el año pasado escribí un par de cosas, y entre eso, estaba el deseo de aprender a estar más conmigo, a observarme más, a escucharme más, y así poder valorar y potenciar las cosas buenas, las que a veces me cuesta mucho. También a enfrentarme a lo malo, a eso que no me sirve, a eso que me limita, a mis miedos y todo eso, a autoanalizarme también, conocerme, salir de ese lugar y saber estar conmigo, pero hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque me tocó una cuarentena larguísima. ‘Solapa’, pero está zarpado. Es una experiencia que me va a quedar para toda mi vida”, aseguró la actriz en sus historias de Instagram el día 11 de junio.

“Este cumpleaños es una pausa para procesar y valorar todo eso que yo ya sé que me hace bien y que hace mi vida linda, pero cuando te parás a observarlo, a valorarlo y a agradecerlo, todo se multiplica. Y te das cuenta de lo zarpado que es todo. A mí lo que más me llena, en estos momentos en los que la economía de todos es una p…, es qué millonaria soy de vínculos. Cómo amo a mi familia, cómo amo a mis amigos. Hacen mi vida muy linda. Y qué importante es decírselos. Qué importante es valorarlos y nutrir mucho todo eso. Bueno, nada, me emocioné como una pelot…, pero es eso, hay que valorar todo eso”, concluyó entre lágrimas la bicampeona del Bailando.

En Twitter, la exparticipante de Combate le agradeció a sus fanáticos por todo el cariño que le brindan no solo en el aniversario de su natalicio, sino todos los días de su vida. “¡Gracias me queda chico nuevamente! Vignistas, me regalaron un tremendo díazo. Sé el tiempo y energía que le ponen a cada cosita. Amo su unión, su creatividad. Son muy muy especiales. Placer crecer [email protected]”, escribió hoy la bailarina luego de recibir tantos saludos.

Gracias me queda chico nuevamente!Vignistas me regalaron un tremendo díazo. Se el tiempo y energía que le ponen a cada cosita . Amo su unión , su creatividad. Son muy muy especiales ♥️

Placer crecer [email protected] 🙏 — Florcita (@flor_vigna) June 12, 2020

