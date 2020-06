Anna Kendrick recordó en una entrevista lo duro que fue el rodaje de Twilight (Crepúsculo), la cinta que le abrió camino en Hollywood. La actriz sorprendió a los fans de la saga al definir su experiencia en la primera cinta protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson como algo “traumático”.

“La primera película la grabamos en Portland, Oregon, y solo recuerdo tener frío y sentirme miserable“, recuerda Anna Kendrick en una entrevista con Vanity Fair. “Recuerdo tener mis Converse (zapatillas) completamente mojadas y sentir, ‘¿Sabes qué? Este grupo de personas es fantástico y estoy segura de que seríamos amigos en cualquier otro momento, pero quiero matarlos a todos”, agregó la actriz y cantante estadounidense que interpretó a Jessica, una compañera de clase de Bella, protagonizada por Kristen Stewart, en el primer film de 2008, la adaptación de la novela homónima de Stephenie Meyer.

A pesar de la situación, y el gélido clima de Oregon, aquel momento acabó por crear vínculos de amistad entre los principales miembros del elenco: “Había algo sobre aquella situación, como si pasaras por un evento traumático, como si sobrevivieras a una situación de rehenes y como que estás conectado de por vida (con esas personas)”, destacó entre risas, marcando un singular e insólito paralelismo.

En la segunda película, The Twilight Saga: New Moon (Luna Nueva), Kendrick recuerda que las cosas no fueron tan complicadas como en la primera. “Llegado un punto, todos empiezan a integrarse. Mi único trabajo era solo decir: ‘Esta familia de gente muy pálida que nunca vemos comer… son muy raros, ¿no?”, comentó.

La actriz y cantante también admitió que muchos fans que tienen contacto con ella aún recuerdan el discurso de despedida que da su personaje en la tercera película, The Twilight Saga: Eclipse, pero ella cree que todo el mérito es de Stewart, pues es su personaje el que se emociona al escucharlo: “Ella se emociona porque tiene mucho talento. La gente me dice, ‘Ese discurso es increíble’, pero yo les digo, ‘No, es solo ella. Es increíble'”, señaló sobre Kristen.

Kendrick, además, contó que se presentó a la audición para impresionar a la directora de la cinta, Catherine Hardwicke, y que llegó a pensar que lo había arruinado todo. Sin embargo, grata fue su sorpresa al haber obtenido el papel.

Al año siguiente, en 2009, Kendrick, que inició su carrera con la película Camp en 2003, fue nominada al Oscar, a los BAFTA y al Globo de Oro como mejor actriz de reparto por su actuación como Natalie Keener en Up in the Air. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran sus participaciones en Rocket Science (2007), Scott Pilgrim vs. The World (2010), 50/50 (2011), Pitch Perfect (2012), Pitch Perfect 2 (2015), Pitch Perfect 3 (2017), donde juega el papel de Beca, El contable (2016), Trolls (2016), Noelle (2019).

En 2014 participó en la película (musical) Into the Woods, producida por Walt Disney Pictures, dirigida por Rob Marshall, y protagonizada por Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Chris Pine y Johnny Depp.

En sus proyectos más recientes se encuentra Trolls World Tour, secuela de la película Trolls de 2016, que debido a la pandemia por coronavirus, la cinta fue estrenada el día 10 de abril por Universal Pictures directamente para estar disponible on-demand, poniéndose a la cabeza de un cambio drástico en la forma de exhibición. Y también protagoniza la serie para HBO Max llamada Love Life.

L.M

