Tras celebrar el contrato millonario que cerró con el club de fútbol París Saint-Germain (PSG) por 50 millones de euros para su esposo, Mauro Icardi, con quien en breve se trasladarán a París, Francia, a vivir, Wanda Nara dio una nota la revista Gente y respondió muy contundente a las sucesivas críticas y especulaciones que recibe en las redes sobre la modificación estética de su rostro, del cual sus seguidores aseguraban que se había realizado una operación de nariz, entre otras cosas, y la rubia, sin esconder la mano, habló del tema.

La agente de fútbol, ​​corista y empresaria trascendió en los medios y desde entonces su vida se volcó al interés público, aunque un solo hecho quedó sometido a especulaciones en el tiempo y finalmente fue confirmado por ella misma. Se trata de un notable y actual cambio estético en su rostro que es notorio en comparación con las tapas que la rubia realizaba por entonces.

Con la paciencia agotada de que hablen abiertamente de su cara, su nariz y supuestas operaciones que le adjudicaban, Wanda decidió cerrar el grifo de las conjeturas explicando cómo se desarrollaron realmente los hechos. “Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Fue a los 19 años, cuando jugando hockey recibí un palazo que me rompió el tabique hacia adentro, en tres partes. Tuve que ir a cirugía de nariz y de amígdalas, por no poder respirar bien”, confesó la ex de Maxi López sobre un desafortunado recuerdo de su adolescencia.

A fin de respaldar sus declaraciones, lanzó firme: “No solo hay fotos que demuestran lo que digo, sino que además, ¿en qué momento pude haberlo hecho? Pasé los últimos años embarazada, tiempos imposibles para esa intervención, y tres en televisión”.

Para dar un cierre al mensaje que le pasó a todos aquellos que están pendientes de su estética en las redes, la rubia deslizó con molestia e ironía: “Una sale en imágenes según el fotógrafo, el ángulo y el make up. Siempre tuve la misma cara. ¿Después de tanta crítica, habrá una manera de decirme que me ven más linda?.

A.A

