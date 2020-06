El abogado de Emanuel Taub, el doctor Jorge Monastersky, se refirió a la medida cautelar que dispuso la Justicia sobre el sociólogo tras la denuncia que realizó Miss Bolivia, este miércoles, por violencia de género, y contó cuál es la decisión de su defendido tras la resolución.

Tras la denuncia formal que realizó María Paz Ferreyra -nombre real de Miss Bolivia– en la Oficina de Violencia Doméstica, la Justicia civil dispuso que Emmanuel Taub no pueda acercarse al domicilio de la cantante y psicóloga ni tampoco a 500 metros de otros lugares donde se encuentre. Además, deberá “suspender todo contacto por vía de terceras personas y/o por cualquier medio” con su ex pareja. Como así también “se le prohíbe nombrar, exhibir, divulgar, difundir imágenes, datos, informaciones, referencias, audios por sí o por persona interpósita” con relación a la música.

En este contexto, el Dr. Jorge Monastersky, abogado de Taub, dijo: “Si alguien es víctima de violencia doméstica es lógico pedir a la Justicia una orden de prohibición de acercamiento. Y es de protocolo y de buena práctica en la temática de género que la Justicia haga lugar preventivamente, sin que ello implique responsabilidad alguna del denunciado, como señala la jueza en su resolución en este caso concreto. Y está bien”, afirmó.

Sin embargo, señaló: “Ahora, pareciera paradójico pedir que no se difundan audios e imágenes, entre otras cosas, más cuando la propia víctima fue la que las publicó”. Y agregó: “Es sabido que los expedientes de violencia son reservados per se, más si la propia víctima pide mayores reservas a la jueza de manera cautelar. Es difícil de entender que la propia víctima divulgue las resoluciones judiciales a las que pidió reservas”, comentó sobre el escrito firmado por la jueza nacional Vilma Nora Días, del Juzgado Civil Nº77, que fue difundido.

Asimismo, Monastersky se refirió a la autodenuncia que hizo el sociólogo, investigador del CONICET y experto en cultura judía ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para despegarse de cualquier tipo de acusación por violencia de género y pidió que la cantante sea citada a declarar, y habló de la decisión de Taub tras la restricción que recae sobre él desde este miércoles.

“Taub se auto denunció penalmente para que se lo investigue. Se notificó de la cautelar de manera espontánea sin hacer especulaciones al tomar conocimiento por la prensa de la medida cautelar”, destacó el letrado. “Podría haber esperado que lo notifiquen, y a las horas de saberlo se puso a derecho en el expediente civil. Decidió no apelar la mediada cautelar porque no es de su interés tener contacto. Es por ello, que la consintió expresamente y solicitamos ampliar la medida cautelar con el objetivo que se cumpla las reservas que tienen los expedientes de violencia”, especificó sobre la acción que tomará el ex de Miss Bolivia tras la medida.

Por último, el abogado reiteró que Taub “Negó categóricamente haber ejercido violencia en cualquiera de su formas” sobre la intérprete de “Tomate el palo” y “Se quema”.

