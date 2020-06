La manifestación de los vecinos de Villa Madero en la autopista Ricchieri a la altura de la avenida General Paz pidiendo más seguridad tuvo un momento de tensión que quedó plasmado en la pantalla de TN a través del relato de Cecilia Insinga, periodista que al llegar al lugar para realizar un móvil fue víctima de un violento intento de robo con arma blanca.

“Intentábamos llegar, era imposible acceder así que dejamos los autos en la subida de Riccheri. Los que conocen esta zona saben que hay mucho verde, como una especie de plaza con un terraplén. Dejamos el auto abajo y decidimos subir caminando. Los camarógrafos, ustedes están viendo imágenes porque llegaron unos minutos antes que yo, me pasaron su ubicación. Llegué sola, y cuando intentaba subir el terraplén, una persona que me vio se me vino encima para querer robarme y me mostró un cuchillo”, contó la esposa de Diego Brancatelli en diálogo con Guillermo Lobo y Lorena Maciel.

Conmocionada por lo que le tocó vivir, la cronista explicó cómo pudo salvarse. “Fue un momento de tensión y salí corriendo. Afortunadamente, como hay tanto tránsito parado, uno de los camioneros se dio cuenta y tocó la bocina fuerte. Eso hizo que la persona que me quería robar se fuera corriendo y yo pueda correr al remis y resguardarme, que es donde estoy ahora, a unos metros de la protesta”, indicó la periodista de Todo Noticias.

Lobo le ofreció a su compañera levantar el móvil, pero esta eligió llevar tranquilidad y esperar a sus compañeros para poder ir finalmente a la manifestación. Sin embargo, también detalló que estuvo muy asustada por el intento de asalto que sufrió. “Voy a llegar, pero por supuesto que viví un momento de tensión y angustia. Cuando vi a este tipo casi encima lo único que quise hacer era correr. Hay mucho tránsito parado en el lugar, así y todo no les importó nada amedrentarme, porque claro, era una mujer sola caminando por donde no es habitual que alguien camine. Pero bueno, lo tenía que hacer para llegar lo más rápido posible a la protesta y transmitirles a todos ustedes lo que estaba pasando”, continuó la notera.

“Lo que ocurrió, de algún modo, también demuestra lo que viven los vecinos a diario”, reflexionó Cecilia, reiterando que afortundamente tanto ella como sus colegas se encuentran bien, y agradeciendo la ayuda de las personas que evitaron que no sea herida ni asaltada. “Mientras les cuento todavía estoy temblando por lo que pasó, pero un ratito vamos a salir y contarles todo lo que está pasando”, concluyó Insinga desde Villa Madero.

L.L.

Galería de imágenes