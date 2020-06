Que no esté ella en la televisión es raro y parecería que debido a eso comenzaron a surgir rumores sobre su posible llegada a la radio. Mirtha Legrand, quien continúa cumpliendo con el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus COVID-19 mientras transita su duelo por la dolorosa perdida de su hermana, Silvia Goldie Legrand, se vio obligada a romper el silencio y desmentir una versión que aseguraba que volvería a trabajar en la AM 950, emisora perteneciente a la CNN.

La actriz expresó con unas pocas palabras su indignación ante ese trascendido, y dejó en claro que por el momento no volverá a los medios de comunicación. “No sé de donde salió esa versión. Es totalmente falsa. Nadie habló conmigo y estoy padeciendo el duelo por mi amada hermana y cumpliendo la cuarentena como corresponde. Es falso, por favor pido que lo desmientan”, comunicó la diva en diálogo con el periodista Adrián Pallares.

La Chiqui, quien además de encabezar sus históricos almuerzos en la pantalla chica, ha tenido experiencia radial en un ciclo llamado El Club de la Amistad en el año 1943, y también en La Red entre 2004 y 2005, estando acompañada Guillermo Salatino, Laura Ubfal y Paulo Vilouta, expresó con firmeza que sus únicas preocupaciones en estos momentos son sobrellevar la tristeza por la pérdida de su gemela y el complicado contexto sanitario que atraviesa el país y el resto del mundo.

“Por el momento estoy recordando continuamente a Goldy y pensando en esta pandemia que no tregua. No pienso aún en el trabajo”, sentenció la presentadora de televisión que no llegará a la radio donde trabajan Luis Majul y Ángel de Brito, entre otros periodistas.

Tras la muerte de su hermana, Mirtha comenzó a analizar tomarse el resto de 2020 para descansar, según confirmó su hija, Marcela Tinayre. Durante los últimos días, se han dado a conocer algunos detalles de la vida de la conductora de El Trece, como por ejemplo, una distracción vinculada a su nieta, Juana Viale, un inesperado gusto musical y también una nueva costumbre que adquirió al estar tanto tiempo en su casa.

L.L.

Galería de imágenes