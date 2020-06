En marzo, Abel Pintos sorprendió en la red al anunciar que esperaba su primer hijo junto a Mora Calabrese, la empresaria chaqueña con quien sale hace años. Este jueves, el cantautor reveló el nombre que eligieron para su bebé.

A través de su cuenta de Instagram, con un sutil pero encantador posteo, Abel Pintos compartió con sus más de un millón de seguidores que su primer hijo se llamará Agustín. La imagen compartida reza “Agustín”, acompañado de un corazón sobre un fondo celeste.

En minutos, la publicación cosechó más de 90 mil “corazones” y miles de comentarios de colegas, famosos y seguidores que lo felicitaban y deseaban mucha felicidad a la pareja.

Semanas atrás, en una entrevista radial que concedió a Mario Massaccesi en “Massaccesi que nunca” por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Pintos contó cómo se prepara para convertirse en padre por primera vez junto a su amor: “Empiezo a tener una nueva perspectiva de la vida, empiezo a tener otras prioridades. Y empiezo a advertir mi presencia en el mundo de otra manera”, admitió.

“Me preguntan mucho cómo me gustaría ser como padre o qué me gustaría heredarle a mi hijo o hija. Yo aprendí muchas cosas en la vida y todo lo que aprendí lo pondré a disposición de mi hijo o hija”. “Pero de lo que estoy seguro es que mi hijo o hija me va a enseñar muchas más cosas de lo que yo le puedo enseñar. Me siento muy relajado porque está por llegar un ser a mi vida que me va a enseñar mucho. Hoy siento que estoy en equilibrio con todo”, expresó.”, reflexionó el intérprete de “El Hechizo”.

L.M

Galería de imágenes