La industria del entretenimiento recibió un revés por parte del coronavirus, tras llegar repentinamente desde la distancia y generar un gran impacto. El retiro de las ficciones, las modificaciones de raíz de los ciclos televisivos y los nuevos protocolos que se piensan para la pantalla chica, nos dan solo una idea del panorama que dejó el virus que azotó al mundo. Es por esta situación, que Virginia Lago en diálogo con Por si las moscas compartió su postura respecto a la falta de novelas en la TV.

En medio de una charla fluida con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz manifestó: “Me parece que de pronto subestimamos las historias de amor, de aventuras. Dijeron que son cursis, pero si nosotros somos cursis… ¿Quién no quiere enamorarse?”.

En esa línea, Lago sumó que trabajó mucho en televisión, en novelas muy hermosas y se lamentó sobre la falta de ficciones: “De repente ver que no estamos me duele. Nosotros tenemos que trabajar, pero no tenemos la decisión lamentablemente”. Además, recordó que no hace tanto tiempo se registraron grandes producciones en la televisión argentina como Argentina Tierra de Amor y Venganza (ADDA), un éxito indiscutido de Polka y el último hasta ahora, dado que por la pandemia y la falta de presupuesto, no pudo continuar con su apuesta para el 2020, Separadas, que había llegado a tener poco tiempo de emisión y, tras un parate que arrancó el 19 de marzo, se decidió que no volvería al aire de El Trece.

“¿Qué nos pasó?”, reflexionó angustiada y recordó los tiempos en los que salió en la tele con la sección Historias del Corazón , en la que con un buen vino en mano, una sonrisa, un sillón y un ambiente cálido, era capturada por las cámaras para presentar la novela brasilera Avenida Brasil, la cual está siendo emitida nuevamente por Telefe, y también reflexionaba sobre las novelas turcas. En ese sentido añadió: “Yo veía todo cuando lo presentaba y creo que son historias clásicas de amor, como si fuera Romeo y Julieta, por eso funcionan. Pero acá lo hicimos también, Montecristo es un ejemplo”.

Además sostuvo convencida que las novelas de aventuras, romances y engaños son las que más consume la gente dado que “atrapan y son sencillas”. Tras su reflexión a corazón abierto sobre los complejos tiempos que corren para la producción y emisión de ficciones, confesó que desea volver a la pantalla chica aunque preferiría que no sea en ficción. “Quisiera dirigirme directamente al público, eso me gusta porque me acerca a ellos”.

Sobre este último punto reposó para remarcar la importancia que tienen las redes hoy, dado que gracias a la repercusión que generó en su aparición, muchas productoras se comunicaron con ella. “Mi relación con las redes surgió con el programa de la tarde. Se dio así y me resultó una sorpresa, encontrarme con el público de los jóvenes. Ayer al mediodía ya empezaron a llamar productoras a contarme que era tendencia y me hicieron llegar noticias muy hermosas”.

“Estas cosas abren puertas. La productora con quién hacía las tardes, dijimos que quisiéramos volver a hacerlo a raíz de esto”, finalizó sobre posibles futuros proyectos que tiene en mente.

A.A

Galería de imágenes