Marcelo Mazzarello provocó una gran repercusión al hablar de dictadura sanitaria a raíz de las medidas de prevención por la pandemia de coronavirus tras la muerte de su padre, Juan Carlos, y en la noche de ayer visitó Palabra de Leuco (TN) para dar más detalles de su dolorsa pérdida y extender su crítica hacia las medidas del Estado y la clínica en la que este estuvo internado.

“Mi viejo tuvo un accidente doméstico, entró en coma con un hematoma subdural y estuvo 18 días dormido. Cuando despertó, fue trasladado a una clínica de cuidados progresivos, y a partir de ahí yo acompañé el proceso de su recuperación desde el principio, me cargué ese proceso porque vi que si yo no estaba y no hacía ciertas cosas, en realidad el pronostico era muy malo. Hubo una recuperación. Yo logré sacarlo adelante, despertarlo, salir a pasear, y tener muchas conversaciones con él mediante masajes y mucha presencia, había que reconectarlo. El cerebro son luces que había que encender otra vez”, comenzó el relato del actor.

“Empezó la pandemia y no me dejaron entrar más a la clínica. Yo comprendo que en el contexto de lo que estaba pasando, con los geriátricos, lo que se generó en su momento, que primero eran 15 días, después 15 más. Yo el único contacto que tenía era telefónico, y le pedí al médico porque era importante la conexión que tenía conmigo, y si no tiene esa conexión, se iba a desbarrancar. Y eso fue lo que pasó”, continuó el artista.

“Yo digo: si los enfermeros viajan desde el conurbano hasta la clínica y entran. Yo soy el familiar, estoy en cuarentena y no salía de casa excepto para ver a mí papá. ¿Cuál es el problema para que yo tuviera un protocolo y pudiera visitarlo?”, preguntó Marcelo.

Emocionado, el invitado del programa de Todo Noticias reveló cómo encontró a su papá una vez que pudo ingresar al nosocomio para visitarlo. “Cuando él entró tenía una escara sacra que era de una dimensión, y al salir esa dimensión se duplicó, era el doble. La desnutrición, la deshidratación y la sobremedicación, ese fue el cuadro con el que que yo me encontré. Igual había enfermeros maravillosos que me informaron, logré entrar a la clínica cuando dijeron una visita, y ahí decidí sacarlo”, detalló Mazzarello.

Lo que se generó con la pandemia es un terrorismo sanitario

“Cuando llegué a casa, el cuadro duró una semana y no lo pude revertir, a pesar de los enfermeros y los kinesiólogos que me ayudaron. Pensamos que iba a durar más y no lo logró, falleció en esas condiciones”, explicó el intérprete.

Mencionando el tuit que publicó durante el fin de semana, el actor aseguró que espera que su historia sirva para que haya un protocolo que permita a familiares de pacientes poder ingresar a hospitales y geriátricos, y sostuvo que una crisis como la actual o las tantas que hubo en los últimos años en la Argentina, afectan mucho en la salud de las personas.

Al ser indagado por Alfredo Leuco sobre la responsabilidad que él le adjudica al Estado, Marcelo fue contundente: “En el tuit lo que dije fue que era una dictadura sanitaria, y a veces parece que la dictadura solo ocurre con un militar con bigotes. Y no, porque si yo quería presentar un recurso de amparo, no tenía Justicia en donde presentarlo. Lo que se generó con la pandemia es un terrorismo sanitario porque generaron un clima de miedo a algo y no se apeló a la responsabilidad de los ciudadanos a cuidarse por si mismos. Te ponen que sos anticuarentena o estás a favor de la cuarentema, y no es esa la discusión. Obviamente hay un virus que es peligroso y hay que cuidarse, por supuesto, pero si hay un protocolo que permiten que algunas personas trabajen, tiene que haber un protocolo para que trabajemos todos. Porque si vos a una persona la encerrás y no la dejás trabajar, vos la podés matar por acción o por omisión”,

“En el caso de mi papá, la responsabilidad del Estado en ese clima que generó, en el largamiento de la cuarentena, el no observar que la salud es un todo, ese clima que generó, pasó por arriba y permite el aprovechamiento de la circunstancias, de la empresa, porque la salud también es un negocio”, aseveró el artista, que también reveló que en las últimas horas dialogó con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y que le pidió, además del protocolo, que tengan más responsabilidad a la hora de comunicar.

