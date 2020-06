Dora Caamaño, la madre de Yanina Latorre, se caracteriza por tener mucho carácter, ser rebelde y mandada al igual que su hija. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece), cuando relataba el episodio alarmante que vivió su edificio luego de que vieran llegar a una habitante del condominio en ambulancia que tenía COVID-19 y nunca lo había comunicado, la madre de la panelista realizó su descargo sobre las salidas de la gente a la calle y relató que le sucedió en la cara, en la que se veía un impactante hematoma producto de un accidente.

“¿Tenés miedo Dora?”, le consultó Ángel de Brito a la madre de la “angelita”, y ella le respondió, fiel a su estilo, sin filtro. “Pero qué voy a tener miedo, mirame cómo tengo la cara”. Allí todos notaron que tenía un gran moretón en el rostro al que no le estaban prestando mucha atención luego de varios minutos de entrevista, y fue el pie perfecto para que Yanina rete a su madre. “No ves como tiene la cara, Ángel. Es una inconsciente, sale a la calle sin drama”, confesó muy molesta la integrante del panel.

Fue entonces que el conductor le consultó cuándo se cayó y Dora dio detalles del momento en el que se accidentó. “Me caí el viernes, caminando por Loreto y Obligado. Me caí fuerte y me dí la cara contra el piso, no tengo nada, no me duele nada”, reveló, mientras mostraba sin problemas el gran golpe que quedó plasmado al rededor de su ojo, que quedó con un color violáceo y negro.

No me voy a quedar encerrada

“No, bueno, nada Dora, te tenés que quedar en casa”, le contestó su hija y continuó en diálogo con su panel: “No puedo hacer nada con ella”. A raíz de la preocupación y cansancio de la esposa de Diego Latorre por cuidar a su madre y no recibir una respuesta de acción responsable de su parte, el jurado del Bailando indagó sobre los cuidados en plena pandemia de Caamaño, y ella respondió sin pelos en la lengua: “Miren, yo me lavo las manos, uso barbijo y hago todo bien, pero salgo. Hago lo que quiero, que me importa. No me voy a quedar encerrada, hasta (Marcelo) Longobardi lo dijo, ‘dejen a la gente en paz’“.

“Salí donde quieras Dora, pero no te caigas. Todos los días tenés un problema. Que el pago de las cuentas, que la caída, que el barbijo, que querés que te baje una aplicación para ver una serie, yo no doy más”, le reclamó su hija, y contó para todos sus colegas que por el miedo que le tiene, va todos los días a su casa, la cuida, la supervisa y le lava y le plancha la ropa; incluso le lleva comida, hecho del que Dora dio fe al aire y reveló también que cuando sale por los lagos de Palermo, la gente le festeja a su hija. “Me dicen que es la representación de las mujeres fuertes y luchadoras y muy genias“, aseguró la entrevusta de LAM.

