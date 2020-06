La actriz británica Emma Watson publicó este miércoles varios mensajes en su perfil de Twitter en los que apoya a las personas transgénero, siguiendo las declaraciones de sus compañeros en Harry Potter Daniel Radcliffe y Eddie Redmayne tras los comentarios de la escritora J. K. Rowling.

“Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser”, escribió la actriz, protagonista de la última versión de Mujercitas, cruzando los comentarios que realizó la la escritora, productora de cine y guionista en la red.

Luego de compartir un artículo titulado “Opinión: Creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa”, Joanne Rowling​, quien escribe bajo los seudónimos J. K. Rowling​ y Robert Galbraith, dio a entender que sólo las mujeres menstrúan al ironizar diciendo que “esa gente que menstrúa” tiene un nombre, en alusión a la mujer. ‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Que alguien me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”, expresó.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

Tras la catarata de críticas que recibió, la creadora del universo Harry Potter manifestó: “Si el sexo no es real, no hay atracción entre dos personas del mismo sexo. Si el sexo no existe, la realidad vivida por las mujeres globalmente es borrada. Yo conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad“, señaló. Y agregó: “La idea de que las mujeres como yo -que hemos sido empáticas con la gente trans durante décadas, sintiendo afinidad porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres, es decir, a la violencia masculina- ‘odian’ a las personas trans porque pensamos que el sexo es real y tiene consecuencias vitales, es una tontería”, afirmó.

Emma Watson, quien interpretó a la entrañable, brillante, valiente y leal Hermione Granger en la saga y es embajadora de buena voluntad de ONU, se transformó en la última estrella de ese universo que contradice los comentarios de su autora sobre el colectivo trans que ya enojaron a Daniel Radcliffe, quien afirmó que espera que las palabras, consideradas por algunos transfóbicas, no “contaminen” la saga a ojos de sus seguidores.

El actor dijo que las mujeres trans “son mujeres” y “cualquier declaración en sentido contrario borra su identidad y dignidad” y precisó que se había sentido “obligado a decir algo”, porque Rowling ha sido responsable del “curso que ha tomado su vida”. “Está claro que necesitamos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades, y no causar más daño“, señaló el actor británico de 30 años a través de un ensayo publicado en el sitio web de Trevor Project, una Organización sin fines de lucro dedicada a intervenir crisis y prevenir el suicidio en la comunidad LGBTTQ+.

Ahora, su compañera en la gran pantalla replicó la misma idea: “Quiero que mis seguidores transgénero sepan que yo y muchas otras personas en todo el mundo les vemos, respetamos y amamos por lo que son”, agregó en otro tuit, para luego informar de una donación suya a una Fundación en Reino Unido que apoya a personas trans, e instar a otros a hacer lo mismo si pueden. Además, retuiteó el comentario de París Lees una periodista de la edición británica de Vogue y activista por el derecho de la comunidad trans que le escribió directamente a J. K. Rowling y la invitó a donar a una fundación que ayuda a las mujeres trans.

I donate to @Mermaids_Gender and @mamacash. If you can, perhaps you’ll feel inclined to do the same. ❤️ — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

Asimismo, el protagonista de otra de las franquicias de Rowling, Eddie Redmayne de Fantastic Beasts, admitió que ha tenido que educarse para ser más sensible. “El respeto por las personas transgénero sigue siendo un imperativo cultural y, a lo largo de los años, he estado tratando de educarme constantemente. Es un proceso en marcha”, reconoció en un comunicado a la revista Variety.

“No estoy de acuerdo con los comentarios de J. K. Rowling. Las mujeres transgénero son mujeres, los hombres transgénero son hombres y las identidades no binarias son válidas”, indicó. “Sé que mis queridos amigos trans están cansados de este constante cuestionamiento de sus identidades, que con demasiada frecuencia resulta en violencia y abuso. Simplemente quieren vivir sus vidas pacíficamente, y es hora de dejar que lo hagan”, zanjó.

Evanna Lynch, conocida por interpretar a Luna Lovegood, también habló en un largo mensaje. “Imagino que ser trans y aprender a aceptarse y amarse a sí mismo es un reto suficiente, y nosotros como sociedad no deberíamos añadir a ese dolor”, escribió Lynch.

Here are my thoughts. Sending love to all. ❤️💜💗🧡💛💚🤎🖤🤍 pic.twitter.com/P30YHfnzBN — Evanna Lynch (@Evy_Lynch) June 9, 2020

Katie Leung, quien interpretó el papel de Cho Chang en las películas de HP, expresó: “Entonces, ¿quieren mis pensamientos sobre Cho Chang? Bien, aquí va… “, escribió, aunque en vez de seguir comentando, la actriz compartió links dedicados a ayudar a la comunidad transgénero negra.

So, you want my thoughts on Cho Chang? Okay, here goes…(thread) — Katie Leung (@Kt_Leung) June 7, 2020

Noma Dumezweni, que interpretó a Hermione en la producción teatral original de Harry Potter and the Cursed Child, simplemente tuiteó una lista de mujeres transgénero, dirigiéndose a Rowling con “Dear Jo” y dirigiéndola a Wikipedia.

1. Dear Jo – Marsha P. Johnson. Sylvia Rivera. Indya Moore. Angelica Ross. Tamara Adrián. Rebecca Root. Isis King. Laverne Cox. Caitlyn Jenner. Lily and Lana Wachowski. Trace Lysette. Andreja Pejic. Tracey Norman. Janet Mock. APRIL ASHLEY… etc, etc, Wikipedia.. — Noma (@MissDumezweni) June 7, 2020

La respuesta de la actriz de American Horror Story Sarah Paulson fue corta y contundente, citando la declaración del productor creativo Ben O’Keefe con, “Cierto. Buenas noches y cállate”.

Word. Goodnight and shut up @jk_rowling https://t.co/Cz0U6EmPfj — Sarah Paulson (@MsSarahPaulson) June 7, 2020

Mara Wilson, quien le dio vida a Matilda en la cinta homónima, le respondió directamente a Rowling en un tuit donde expresó que “amaba” a la comunidad trans. “Te aseguro que no es recíproco”, le lanzó. Jameela Jamil, quien recientemente se declaró bisexual, la invitó a compartir un poco de los 650 millones de dólares con una fundación de mujeres negras trans que no tienen hogar.

Hey JK as you claim to support trans rights and this is a historical moment where we are globally discussing the impact of white supremacy on Black People, please share some of your $650million mega wealth with this charity. https://t.co/3WoGduRuSE — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) June 7, 2020

La cantante Halsey, también liquidó a la escritora al decir: “Imagina escribir una serie que defina una generación sobre un levantamiento juvenil que derrota a un monstruo tiránico motivado por la preservación de la ‘sangre pura’ (nombre con el que se conoce a los magos que poseen una ascendencia totalmente mágica en la saga de HP) y mirar a ESTA época del mundo y decir ‘hmm…sip. Voy a invalidar a las personas trans”.

Imagine writing a generation defining series about a youth uprisal that defeats a tyrannical monster motivated by the preservation of “pure blood” and looking at THIS time in the world and going “hmm…yep. I’m gonna invalidate trans people.” — h (@halsey) June 7, 2020

L.M

Galería de imágenes