El Boss Bitch Fight Challenge es uno de los desafíos virales del momento y las actrices de Hollywood ya sucumbieron a él. Ahora se sumó el elenco completo de la popular serie española Vis a Vis, que se batió a puras piñas y patadas en un video que revolucionó las redes y que buca promover la colaboración con diferentes plataformas que trabajan para surtir de alimentos a quienes lo necesitan.

Inspirados por la iniciativa de Zoë Bell, quien ha participado como doble de riesgo en series y películas como Kill Bill, Inglourious Basterds y Once Upon a Time in Hollywood, entre otros títulos, el elenco completo de Vis a Vis, que el viernes pasado se despidió de la serie tras cinco temporadas, organizó su propio Boss Bitch Fight Challenge en un video de casi cinco minutos en el que, a través de la edición, se golpean a distancia entre ellos.

Por orden de aparición: Najwa Nimri, Itizar Castro, Georgina Amorós, Benjamín Vicuña, Alberto Velasco, Marta Aledo, Laura Baena, Harlys Becerra, Cristina Plazas, Cristina Marcos, Carlos Hipólito, Daniel Ortiz, Inma Cuevas, Elena Seijo, Verónika Moral, Mona Martínez, Ana Labordeta, Irena Anula, Ruth Díaz, Adriana Paz, David Otrosky, Alma Itzel, Lisi Linder, Almagro Sanmiguel, Claudia Riera, Isabel Naveira, Lolo Diego, Raúl Tejón, Zaira Pérez, Huichi Chiu, Abril Zamora, Rubén Corvo, Irene Arcos, Ana María Picchio, Lucas Ferraro, Iván Morales, Ismael Palacios, Paula Gallego, Pablo Vázquez y Natalia Hernández, Luis Callejo, María Isabel Díaz, Berta Vázquez, Maggie Civantos y finalmente Alba Flores se baten a piñas y patadas desde sus casas donde cumplen con el confinamiento, que poco a poco se va flexibilizando en España. Salvo para Benjamín Vicuña y Ana María Pichio que se encuentran en Argentina, donde el aislamiento social, preventivo y obligatorio se ha extendido, hasta ahora, hasta el 28 de junio.

Sobre el final del video, Alba Flores, quien interpretó a la mítica Saray Vargas de Jesús en la ficción, y también brilló como Nairobi en La Casa de Papel, dice: “Esta crisis nos ha golpeado a todos, pero algunos los ha golpeado mas que a otros. Y las redes vecinales han estado asistiendo a esas personas, trabajo que debería hacerlo las administraciones. Son ellos los que tienen que arrimar el hombro y hacerse cargo. En definitiva que hay que dejarse de hostias, las hostias si queréis para la ficción. Si queréis colaborar busca en tu barrio como poder contribuir”, cerró la actriz, que es nieta de la La Faraona, la inmensa e inolvidable Lola Flores.

“Dejarse de hostias. ¡A las administraciones les exigimos que ayuden de manera activa a todas esas asociaciones vecinales y redes de cuidados que están cubriendo las necesidades de muchos y muchas de manera totalmente altruista y solidaria!”, pidieron en el post que acompaña el video y que fue difundido por todos los actores y actrices que participaron en sus respectivas cuentas.

“Esto no es un #fightchallenge más, ni #bossbitchfightchallenge a la española, este #vídeo es #visavisfightchallenge así nos despedirnos de todas las #hostias que nos hemos dado en #visavis (con algunos guiños a nuestros personajes) y de paso queremos llamar vuestra atención para que nos ayudéis a las causas #ningúnhogarsinalimentos #despensasolidaria #ayudaactúaalimenta porqué son tiempo difíciles y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena. Dejemos los golpes para la ficción y acercaros al banco de alimentos más cercano, también podéis colaborar con redes vecinales que alimentan ong o fundaciones como @plataformalacuba @ava_aluche @asociacion_la_nueva_elipa @fesbal_org @bancdelsaliments @fundacion_elpimpi @invulnerables_proj @fundsantaclara @actuaayudaalimenta y muchas más. Y a la #MareaAmarilla queremos daros las GRACIAS por tanto cariño, siempre os llevaremos en el corazón”, concluyó el texto compartido.

El video original, publicado por Bell en su perfil de Instagram el 3 de mayo, comienza con ella en su sofá diciendo: “¡Qué aburrimiento! ¡Solo quiero jugar con mis amigas!”. A continuación, se ve el intercambio de patadas entre Cameron Diaz, Rosie Perez, Rosario Dawson, Daryl Hannah, Florence Pugh, Lilly Aspell, Julia Butters, Halle Berry, Lucy Lawless, Scarlett Johansson, Drew Barrymore, Daniela Ruah, Margot Robbie, Kaitlin Oslon, Sophia Di Martino, Zoe Saldana, Thandie Newton, Juliette Lewis, Melissa Stubbs, Shauna Duggins, Monique Ganderton, Jessie Graff, Heidi Moneymaker, Renae Moneymaker, Tara Macken, Sarah Irwin, Ming Qiu, Lauren Mary Kim, Amy Johnston, Tamiko Brownlee, Kimberly Shannon Murphy, Angela Meryl, Michaela McAlister yDayna Grant.

L.M

