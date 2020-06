Susana Herrera, ex mujer Gonzalo Bonadeo y madre de sus Catalina, Martina y Valentina, usó las redes sociales para anunciar el crítico estado de salud de su madre y pedir por la presencia de sus hijas, con quienes no tiene contacto. En medio de su mensaje, destrozó al periodista.

En las últimas horas, la exesposa de Gonzalo Bonadeo realizó un extenso hilo en Twitter para hablar sobre el dramático estado de salud de su mamá, quien estaba siendo trasladada en ambulancia, y para

“Estoy en la ambulancia trasladando a mi mamá muy grave al Hospital Vicente López. Y es posible que no vuelva. No tengo otra forma de avisarles @catubonadeo @valubonadeo @martubonadeo, si quieren despedirse de su abuela Mary, que tanto amor incondicional les dio“, fue el mensaje principal de Susana, quien además arrobó en su tuit al periodista y comentarista deportivo.

Estoy en la ambulancia trasladando a mi mamá muy grave al Hospital Vicente López. Y es posible q no vuelva. no tengo otra forma de avisarles @catubonadeo @valubonadeo @martubonadeo si quieren despedirse de su ABUELA MARY q tanto AMOR incondicional les dio. @gonbonadeo1963 🙏 — SUSANA (@hsusana62) June 10, 2020

Luego siguió: “Basta de conflictos familiares. Por favor. Te acordás de la abuela Mary (Mary cómo le decías y ¿que tanto la querías?) y ¿que con su amor presente siempre estuvo? ¿Hasta que un día también la desterraste de la vida de nuestras hijas? Esta muriendo. Agonizando”, expresó hablándole a la figura de TyC Sports.

“Por todo lo que mamá, Mary una mujer tan noble, amorosa con vos y sus únicas tres nietas fue, merece en estos últimos momentos de su vida, vengan a despedirse. Es la abuela Mary. Tené un acto humano que no tuviste estos años con una mujer que nada hizo y lo merece”, exigió Herrera dirigiéndose a Bonadeo nuevamente.

Susana contó que intentó comunicarse con sus hijas pero no logró hacerlo, y acusó al periodista de la situación: “Recién dejé dos mensajes en el teléfono de tu casa @gonbonadeo1963 por la abuela Mary hospitalizada, agonizando, y están pero NO atienden el llamado. Reconocen mi número y no atienden. Yo voy a la psicóloga y psiquiatra pero soy parece quien está mejor. Tengo conciencia humana y familiar porque quieras / quieran o no somos familia, algo que jamás podrás ignorar. Mientras viva @gonbonadeo1963 TE LO VOY A RECORDAR“, concluyó su furioso reclamo.

En 2003, Susana Herrera denunció a Gonzalo Bonadeo por violencia de género. En 2019, en diálogo con Pamela David en Pamela a la Tarde, recordó los hechos y aseguró que estaba distanciada de sus tres hijas por culpa del periodista, y sentenció “No saben lo que él me hizo vivir”. Desde el momento en que la pareja se divorció, las hijas quedaron al cuidado del conductor por disposición de la Justicia y Herrera veía a las niñas por medio de visitas preestablecidas.

En aquel entonces, tras una tensa audiencia de divorcio, Susana regresó a su casona de Olivos y, sola, tomó la drástica decisión de cortarse las venas con un cuchillo. “Yo llegué a un intento de suicidio por toda la situación que estaba viviendo. Él no se hizo cargo e incluso dejó de pagarme el tratamiento psiquiátrico”, le contó a Pamela en aquella entrevista.

L.M

Galería de imágenes