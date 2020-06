La polémica que estalló entre Verónica Lozano y Nicolás Wiñazki parece haber llegado a su fin gracias a las disculpas que expresó la conductora de Telefe al aire en su programa, el mismo lugar en el que había hecho su escandalosa imitación en clave de burla hacia el periodista, luego de que este comentara su lamento por no poder ver a Lena, su sobrina recién nacida, debido al aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

En Cortá por Lozano, la presentadora estaba entrevistando a Beto Casella, quien le recordó las críticas que recibió por la performance que le dedicó a la figura del Grupo Clarín. “Yo pido disculpas si ofendí a alguien. La verdad es que era humor con esta situación que todos vivimos”, indicó Vero, mostrando así por primera vez su deseo de disculparse.

Tras esa declaración, Lozano brindó un argumento sobre qué fue lo que la motivo a mofarse de Wiñazki. “Estamos en una situación de privilegio. De laburo, de estar calentitos, ahora hay gente que tiene para llorar de verdad y quejarse porque pasa hambre. Gente que no pudo enterrar a sus muertos, que está haciendo tratamientos oncológicos. Creo que es eso es un poco lo que me pasó a mí”, precisó la actriz.

Recordemos que luego de su burla al conductor de TN Central -que estuvo compuesta por una caracterización mostrando sus dientes, poniendo voz aguda y exclamando ‘ay, no puedo ver a mi sobrina’-, este le respondió en su noticiero diciendo que le causó gracia y preguntando si a ella le afectó la cuarentena. “Vero, vos sos psicóloga, y yo lo que hice fue preguntar sobre hasta cuando va a seguir la cuarentena, que es lo que se pregunta gran parte de la sociedad. Quizás Lozano no lo sabe, pero hay gente que la está pasando recontra mal. No lo quiero personalizar, pero fue uno de los ejemplos que me asombraron, ¿tanto quilombo con lo que dije? Pido disculpas por ser autorreferencial, lo hice porque me parecía gráfico”, le respondió el excolumnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) a su colega.

Días después, trascendió la condición que Todo Noticias le habría puesto al periodista para que pudiera contestarle al aire a la figura de Telefe, y casualmente, en Bendita -el programa de Casella- también se rieron de él.

L.L.

