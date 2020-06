La víctima está internada y el delincuente escapó corriendo. Ocurrió en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, Buenos Aires. Como suele suceder, nunca se sabe cómo puede terminar un hecho de inseguridad.

Esta vez, la imagen de una cámara de seguridad del municipio permitió ver con nitidez el ataque a una mujer que volvía de hacer las compras, con sus manos ocupadas con dos bolsas y la cartera colgando de uno de sus brazos.

Eran las 16.24 de este lunes, cuando en el cruce de las calles Primera Junta y Pasaje Madrid, un ladrón en una moto de baja cilindrada se acerca por detrás a una mujer que caminaba por la calle. En el primer impulso, ante la aparición del ladrón, la víctima trata de dar un paso atrás y cae al piso. Con sus manos ocupadas, no logra incorporarse y ya tiene al atacante sobre ella.





Sin bajarse del ciclomotor, el atacante intenta tomar las pertenencias de la mujer, pero no lo logra. La víctima trata de defenderse pero además se le enreda el pelo en los rayos de la rueda trasera. Allí comienza lo peor.

El ladrón trata de escapar, acelera su moto y la mujer, colgando de la rueda, es arrastrada varios metros por el asfalto.

Justo en ese momento, y alertados por los gritos de la mujer, una vecina sale hasta la puerta de su casa y dos segundos después lo hace un hombre, de la misma casa. El vecino corre hasta el lugar del asalto y golpea al ladrón, que tras una breve lugar suelta la moto y escapa a la carrera.

La víctima, identificada como Celia, fue asistida en el Hospital Bocalandro y un par de horas más tarde fue dada de alta. Patricia, una vecina, dijo que vio todo por el sistema de cámaras que todos pueden ver en sus teléfonos celulares. “Hicimos sonar la sirena de seguridad, por eso se asustó y se fue. No estaba armado, un vecino le pegó y se fue corriendo. Ella quedó enganchada del pelo, se lo tuve que cortar”, detalló.

“Le tuve que cortar el pelo, no la podíamos sacar. Lloraba. Vino la ambulancia, se la llevaron al hospital y a la noche vino a buscar las cosas. Creo que le robó el celular nada más. Si no salía el vecino y la defiende, no sé qué pasaba. Es un vecino que no es la primera vez que defiende a otros vecinos…”, cerró la mujer. /Clarín