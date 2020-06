El cantante y compositor Pau Donés, nacido en España y reconocido a nivel mundial por ser el vocalista del grupo Jarabe de Palo, murió a los 53 años de edad este martes en Barcelona tras una larga lucha contra el cáncer de colon que se le había diagnosticado en 2015 y que tuvo una recaída en 2017.

Desde las cuentas oficiales de la banda en las redes sociales, se emitió un comunicado escrito por su familia para despedirlo. “Pau Donés ha fallecido el día 9 de Junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015. Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo”, comienza el texto que se llenó de réplicas de dolor de miles de fanáticos.

“Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles”, concluye el mensaje sobre la partida del artista que se definía como “músico de nacimiento, alto, flaco, ridículo, público, gamberro, lunático y más que otra cosa, persona”.

Luego de haber anunciado su recuperación en 2016, y que le aparezcan tres tumores un año más tarde, Pau declaró en su biografía que su enfermedad lo “había hecho feliz” a pesar de que sus posibilidades de sobrevivir cinco años después de recibir su diagnóstico eran el 20%.

:”Para mí, el cáncer es muy poco importante y no me va a arruinar la vida; en todo caso, me va a matar. Yo sé que el cáncer me va a matar un día y, cuando eso pase, ya está; pero, mientras esté vivo, me interesa muy poco. El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. He recuperado cosas que me hacen muy feliz, porque yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy. Gracias a este toque de atención me he podido dar cuenta de las cosas buenas que me han pasado y he vuelto a sentir emociones que había dejado de sentir; y, sobre todo, he vuelto a ilusionarme por la vida”, aseguró el oriundo de Barcelona en aquel entonces.

Donés tenía una hija, Sara, con quien mejoró su relación, según él, gracias al difícil momento de salud que le tocó atravesar. “Voy a pelear para no dejarla sola”, había declarado el cantante hace tres años.

A fines del mes pasado, Jarabe de Palo había lanzado el video de Eso que tu me das, un adelanto perteneciente a su nuevo trabajo discográfico, Tragas o escupes.

El autor de grandes éxitos propios como La flaca y Humo, y compositor de obras interpretadas por otros artistas, como por ejemplo, Dos días en la vida de Celia Cruz, Cambia en la piel de Ricky Martín o Everything de Alanis Morisette; no tendrá funeral y será despedido en la más estricta intimidad.

