Este martes, durante la sección de los archivos retro de Intrusos (América), el ciclo que hoy fue conducido por Adrián Pallares debido a la ausencia de Jorge Rial, se pasó al aire el fragmento vintage de una entrevista de la querida Silvia “Goldy” Legrand, quien falleció el 1 de mayo de 2020 en su casa durante una siesta, sin padecimiento alguno. Esta noticia fue un golpe muy duro para el espectáculo, y dejó un gran dolor y vació en su familia y amistades, sobre todo en Mirtha Legrand, su otra mitad. Por este motivo que, luego de ver el tape, la conductora se comunicó con Daniel Ambrosino y tras llorar, dedicó unas hermosas palabras.

El archivo corresponde al año 1958, en donde la hermana fallecida de La Chiqui regresaba a la televisión y lo anunciaba en una entrevista, en donde se la veía muy joven y según estimó Rodrigo Lussich, quien encontró el video abriendo la cápsula del tiempo, Goldy (quien durante años fue conocida como Goldie) tendría menos de 30 años.

“Para mi es un placer enorme que mi reencuentro con el público se realice a través de las cámaras de televisión. Esto ocurrirá a partir del 14 de marzo“, anunciaba la hermana de la conductora de El Trece por entonces, con un porte muy elegante, simpatía y belleza que la caracterizó toda su vida.

“Que emoción, nunca había visto esta nota. Que bonita, que preciosa. Se me llenaron los ojos de lágrimas, que conmovedor y adorable homenaje. Mi querida y adorada Goldita. No ubico ni la nota ni al señor que se la hizo, por un instante pensé que era yo. Que belleza”, lanzó la figura de la histórica mesaza muy conmovida por ver a su hermana a quien extraña con locura y la recuerda cada día desde el aislamiento de la cuarentena, dado que no la pudo ir a despedir por haber partido en plena pandemia.

