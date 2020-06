La escritora J.K. Rowling, reconocida a nivel mundial por ser la creadora de la exitosa saga Harry Potter, fue acusada de transfobia tras publicar unos polémicos tuits sobre las personas transexuales en su cuenta oficial. En las últimas horas, Daniel Radcliffe, protagonista de la saga, se unió a la discusión y salió en defensa de la comunidad trans.

Todo empezó cuando el sábado compartió un enlace a un artículo titulado “Opinión: Creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa”. La británica dio a entender que sólo las mujeres menstrúan al ironizar diciendo que “esa gente que menstrúa” tiene un nombre, en alusión a la mujer. ‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Que alguien me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”, publicó la reconocida escritora.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020