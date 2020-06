Las banderas que respeta y levanta el movimiento feminista son tan delicadas que, cuando no son bien cuidadas por el propio género, se encienden focos de escándalos y cruces entre sus referentes. Así sucedió en esta oportunidad con María Paz Ferreyra, artística y popularmente conocida como Miss Bolivia, quien luego de enviar fotos a los medios y denunciar violencia de su pareja, ahora es acusada por la percusionista Andrea Álvarez de querer sacar un rédito económico de la lucha de las mujeres contra el machismo y de mentir en su acusación contra Emmanuel Taub.

Tras la impactante publicación de las imágenes de las heridas, se descubrió que tiempo atrás la cantante tuvo un accidente en bicicleta, se cayó y se lastimó, por lo cual la baterista compartió un furioso descargo en su cuenta de Facebook, asegurando que la denunciante usó esos golpes para acusar al sociólogo e investigador del CONICET.

“Necesito decir algo porque tengo que tomar postura ante un hecho que pasa y afecta a una lucha en la que creo y supongo que va a perjudicar a un movimiento del cual soy parte y al que defiendo, que es el feminismo. Cuando una referente de lucha (elegida no por mi, sino porque se dio cuenta de que podía sacar un rédito de eso y mucha gente le creyó) hace todo lo contrario a lo que predica y encima gana fortuna, espacios y popularidad levantando banderas de ‘Si tocan a una nos tocan a todas’ o el ‘Yo te creo, hermana’, etc; atrasa y perjudica todo lo que dice defender“, comenzó el escrito de la excolaboradora de Soda Stereo, Divididos, Charly García y Attaque 77 entre otros artistas.

La locura tiene muchas formas, pero combinada con maldad es letal

“Al menos yo no puedo permitirlo. Callé mucho tiempo, porque no me parecían mentiras importantes, hasta que hace un año más o menos me enteré de algo muy grave que le hizo a compañeras de lucha. Tomé postura porque a mi entender era imposible no hacerlo. Tristemente vi como otras compañeras, aún sabiendo este hecho, seguían sacándose fotos y sosteniéndole el personaje“, continuó la cantante, indignada por el escaparate que, según ella, se armo Miss Bolivia para triunfar.

Además, la compositora recordó que participó en un video de Ferreyra y confesó estar muy arrepentida. “Me hace mal este tipo de gente que vive de una mentira y encima se llaman artistas (no son pero les salió ser famosos por ahí). Condeno todo tipo de violencia, lucho en contra de la violencia de género , milito por un mundo más justo y por una sociedad donde reine la empatía. Con tristeza leo a los medios levantar una noticia falsa. Fotos de una supuesta violencia que no existió“, sostuvo Andrea.

Te caíste de la bici. Nadie te pegó, hermana

Al final de su posteo, Álvarez hizo referencia directa a la denunciante, la tildó de “loca” y la acusó de querer arruinar la vida personal y laboral de su exmarido. “La locura tiene muchas formas, pero combinada con maldad es letal. Es violencia arruinarle la vida a una persona y a veces esta violencia es ejercida desde una mujer para con un varón. Yo no puedo permitirlo en nombre del movimiento feminista que lamentablemente tuvo como cara a una persona mentirosa y trucha como es Paz Ferreyra (Miss Bolivia)”, disparó.

“Estoy segura de que no es muy inteligente escribir esto, no tendría que hacerlo por mí misma, para cuidarme yo, pero estoy muy podrida y me rompe mucho las pelotas este tipo de gente. Que se pudra todo y me recontra chupa todo un huevo. No nos callamos más es esto también: Te caíste de la bici, no te pegó nadie ‘hermana’, dejáte de joder que nos perjudicás a todas“, concluyó la percusionista.

