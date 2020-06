La polémica una vez más golpea la puerta de Nicole Neumann, y en esta oportunidad literalmente, ya que fue acusada por sus vecinos de no cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus y haber dejado entrar a varias personas a su casa ubicada en un barrio privado durante las últimas semanas.

Luego de que trascendiera la versión de la que modelo permitió que ingresen a su hogar su manicura y un masajista para poder disfrutar de sus servicios -y que esto provocó la furia de su exmarido, Fabián Poroto Cubero, debido a que sería él quien tendría que pagar las multas de las denuncias de los vecinos del country-, el móvil de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) fue a buscar su testimonio.

“No es así, para nada. No hay nadie más obsesiva que yo con el tema. Ojalá, no me hago masajes hace cien años. La manicura entró pero porque ahora vende alimentos. Tiene ese permiso, distribuye alimentos. No me hizo las manos, sería una locura. Me dejó comida y por eso la dejaron entrar. Hasta donde yo sé, no dejan entrar masajistas”, aseguró la panelista en diálogo con la cronista Maite Peñoñori.

Con respecto al fastidio del exfutbolista del Club Atlético Vélez Sarsfield, la rubia comentó: “Las expensas las pago yo, ni idea. Pagué un aumento de AySA por un caño roto y las multas, supuestamente, vienen con las expensas”.

En un mensaje de texto enviado a la periodista de LAM, Karina Iavícoli, Nicole abandonó los filtros y apuntó contra el padre de sus hijas. “Son delirios de él”, escribió, mientras que Yanina Latorre comentó efectivamente a Cubero le llegó un correo electrónico informando sobre la multa impuesta por los directivos del barrio privado, y que esta es de ochenta mil pesos.

