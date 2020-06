A tres años de haberse casado, y en plena cuarentena, María Paz Ferreyra, mejor conocida como Miss Bolivia, se separó del investigador del Conicet Emmanuel Taub. La cantante, además, realizó una impactante denuncia pública por violencia de género: mostró foto de su rostro y brazos con hematomas y aseguró que brindaría detalles de la situación.

Hace cuatro días, Miss Bolivia denunció a través de su cuenta de Instagram en una serie de historias: “Creo que hoy va a ser el día más importante de mi vida. Si pueden manden luz. Por mí y por todas las mujeres víctimas de violencia doméstica”. “Ayer creí que iba a ser el día más importante de mi vida pero fue mucho más que eso. Ahora… quiero contarles que toda la luz que mandaron llegó. ¡Gracias!”., agregó.

Un día atrás, escribió: “Otra cosa: a los familiares y cómplices de mi abusador: ¿podrían dejar de mirar mis stories? Es de mal gusto e igual pronto se van a enterar de todo en la tele. Bajen la ansiedad, ustedes saben quiénes son. Besis y salud. De este lado somos bocha”, continuó junto a una selfie que muestra su rostro golpeado en el pómulo.

En las últimas horas, la cantante, compositora, psicóloga y productora, volvió a referirse al tema a través de la misma vía. “Qué lindas son las capturas de pantalla, ¿a vos te gustan? A mí sí. Mirá”, advirtió junto a una foto suya y la posibilidad de elegir una respuesta por si o por no. Luego, siguió con otra imagen de su brazo lastimado, raspado.

También publicó una foto junto apoyada sobre un coche fúnebre junto a la frase: “Esta me gusta. Ya me vinieron a buscar. Esta es jevy (sic) pero me gusta”. “¿Y ésta? Esta bastante dolió”, “Uff, ésta no te cuento”, escribió sobre otras fotos que muestran sus brazos golpeados.

En otra historia añadió: “¿Qué hacemos con los mensajes de acoso a María?”, expuso sin dejar en claro a quien se refería.

Por último, la cantante agradeció las muestras de apoyo y cariño que le brindaron todos. “De a poco recomponiendo añicos. Gracias por tanto amor”, cerró.

Horas antes de las últimas publicaciones de Miss Bolivia, Emmanuel Taub, anunció su separación de la música con un comunicado difundido en su cuenta de Twitter. “Les comparto la triste noticia de mi separación con Paz (Miss Bolivia), con armonía y en los mejores términos. gracias por el respeto, el apoyo y el amor“, expresó el doctor en Ciencias Sociales, investigador del Conicet y especialista en pensamiento judío, que en las últimas semanas ha estado recorriendo distintos programas explicando cómo es la comunidad Satmar en el contexto del furor que causó la exitosa miniserie de Netflix Poco Ortodoxa (Unorthodox).

“Como respuesta a las preguntas y consultas que he recibido en los últimos días en mi relación a mi matrimonio con Paz Ferreyra (Miss Bolivia), quiero compartir con ustedes la noticia de nuestra separación. Este proceso doloroso para ambas partes comenzó en febrero de este año y llevó, entre diferentes idas y vueltas, a que desde el 30 de abril ya no convivamos más juntos”, dice la captura del comunicado. Y sigue: ” No seremos ni la primera ni la última pareja de nuestros mundos que se separa, pero permanecerá siempre el amor por los años compartidos y los aprendizajes que me hicieron mejor humano cada día”, concluyó Taub su texto.

les comparto la triste noticia de mi separación con paz (miss bolivia), con armonía y en los mejores términos. gracias por el respeto, el apoyo y el amor. pic.twitter.com/hqPzFEk5us — (((Emmanuel Taub))) (@EmmanuelTaub) June 7, 2020

Tras la publicación de Taub, que no fue compartida por Miss Bolivia en ninguna de sus redes, la cantante publicó: “Che, mañana les cuento bien. Prepárense”.

Che, mañana les cuento bien. Prepárense. — Miss Bolivia 💪🏾 (@miss_bolivia) June 8, 2020

L.M