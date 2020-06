María Eugenia Suárez compartió una foto en su cuenta de Instagram que muestra lo “celos” que su hija Magnolia, por ahora la menor de la actriz y Benjamín Vicuña, siente por el bebé en camino.

“Mamá, me quiero meter adentro”, escribió la China Suárez en una historia de Instagram donde se la ve abrazada a su hija de dos años, fruto de su amor con Benjamín Vicuña, quien aparentemente ya empieza a sentir los celos lógicos que atraviesan muchos niños frente a la llegada de un nuevo bebé.

Y es que por ahora, Magnolia disfruta de la atención por ser la menor del clan Vicuña-Suárez, por ende, la más mimada de la casa y de sus hermanos: Rufina, hija de La China y Nicolás Cabré; Bautista, Beltrán y Benicio, hijos de Vicuña y Pampita.

El 7 de febrero pasado, cuando cumplió 2 años, la China le dedicó a Magnolia un mensaje que cuando ésta pueda leer, se emocionará: “A la beba más buena onda del mundo, la que está mandándose siempre una cagadita, la que come brócoli como chupetín. La que vino a seguir enseñándome. La que no se me despega ni un segundo. La de los abrazos más calentitos. Te amo con todas mis fuerzas mi Magnolia preciosa”, escribió.

La actriz, además, siempre remarca el amor y respeto que se tienen todos los hermanos. Aunque al vivir juntas, las imágenes que más abundan sean las de Rufina cuidando a su hermana, enseñándole algo o simplemente jugando con ella. “Me emociona la relación que tienen. El amor, el respeto, la complicidad, el compañerismo. Gracias a la vida por tanto, manifestó la actriz junto a una postal de sus hijas abrazadas.

Desde que blanqueó su embarazo, la protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece) ha estado más activa en Instagram y compartiendo fotos que muestran su pancita en todo su esplendor o de manera sutil, como un semidesnudo que realizó días atrás, donde una cortina tapa sus pechos.

Recordemos que semanas atrás, la China dejó en claro que si usualmente no tiene filtro, ahora embarazada, menos. “No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”, respondió a la catarata de mensajes y videos que le dedicó Cinthia Fernández por decir que no quería vender ni promocionar “la maquinita” de Nu Skin, empresa dedicada al cuidado de la piel que está imputada por brindar información falsa y engañosa para la promoción y venta de sus productos, y que es defendida por varias famosas, actrices, panelistas e incluencers, una de ellas la ex angelita de LAM.

L.M

Galería de imágenes