La niñez es una etapa fundamental en la vida de una persona. Los primeros acercamientos al mundo y al otro se producen en ese período, donde se encuentra el proceso más clave de aprendizaje y asimilación. Todos los padres tienen muy en claro esta situación y por ello están muy preocupados frente al efecto de la pandemia está dejando en sus hijos. En esta oportunidad, fue Sabrina Rojas la que prestó la voz de muchos papás a los que les quita el sueño las consecuencias de este encierro en sus pequeños y pese a que ya cuentan con la autorización de salir a caminar los dos días de fin de semana, acompañados y con las precauciones solicitadas, no les resulta suficiente y por ello, la modelo realizó un pedido directo al presidente.

Utilizando la red social Instagram, la mujer de Luciano Castro, lanzó en referencia directa a Alberto Fernández: “Mis hijos no ven a otros niños desde el 16 de marzo. Estoy a favor de la cuarentena, pero deberían empezar a ver de qué manera se puede lograr que ellos tengan vínculo con sus pares“.

Partiendo de esta base y con la preocupación lógica que esta crisis mundial despierta en los padres por la niñez de sus pichones, la rubia reveló que están empezando a manifestar las distintas formas de encierro y sumó: “Por más grande que sea su casa, ya no saben dónde meterse. No me quiero imaginar los niños que no tienen las mismas posibilidades que los míos“.

Finalmente Rojas cerró su mensaje con un estilo directo, firme y contundente: “No les alcanza con caminar, ellos quieren jugar y compartir. Además, es mucho tiempo. Están cada vez más sumergidos en lo virtual y no está bien. Cuidemos la salud mental de los chicos“. ¿Responderá el mandatario?

A.A

