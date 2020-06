El cáncer de Federico Bal shockeó a la farándula. Alrededor de su enfermedad, nacieron algunos focos de conflicto relacionados con ex parejas del actor. Por un lado recibió impactantes y poco empáticas palabras por parte de Tamara Gala, mensajes que recibieron mucha repercusión. Sin embargo, lo más estruendoso sonó en torno a Barbie Vélez, luego de que Carmen Barbieri diga que el cáncer tiene siempre nombre y apellido, deslizando así la idea de que fue un efecto colateral de lo que sucedió con la hija de Nazarena tiempo atrás.

Luego de la repercusión que generó las declaraciones de la capocómica, la modelo no se quedó con la mano escondida y salió a responder en diálogo con LAM. “Hay cosas que me han afectado. Esto que se dijo particularmente no, porque me parece que no resiste análisis”, comenzó declarando en charla con Maite Peñoñori, luego de hacerle frente a la teoría que sostenía Santiago Bal y que Carmen trajo a colación por la enfermedad de su hijo. “Los cáncer tienen nombre y Federico sufrió mucho con todas las denuncias que tuvo”, había manifestado Barbieri.

“Mi abuelo falleció de cáncer y jamás podría decir que su cáncer fue por culpa de alguien. Me parece que es algo ilógico que no resiste bajo ningún punto de vista ningún tipo de análisis. Es imposible decir algo”, aseguró e hizo mención al revuelo que se levantó por ser la única ex del actor que no se comunicó con el tras la triste noticia. “No me incomoda, soy sincera. Jamás le desearía el mal a alguien y lo digo sin ningún tipo de ironía. Me conocen. Mi abuelo además falleció de cáncer así que jamás me podría reír o burlarme de eso“.

En esta misma línea, Nazarena también se comunicó con el canal, salió a defender a su hija, pero con un tono empático concluyó el tema que prendió el escándalo. “No tengo nada para decir, la verdad. Yo tengo a mi mamá con cáncer hace quince años y no sé qué nombre tiene el cáncer de mi mamá. No sé a qué se quiso referir. Le tengo mucho respeto por el momento que está pasando como mamá y no pienso contestarle nada hiriente ni nada“.

