El sábado pasado, la periodista Melisa Zurita sufrió un brutal ataque en su casa del barrio cerrado Casco Leloir, de Ituzaingó, cuando Geraldine Martínez, expareja de su actual esposo, intentó asesinarla junto a su hija de 4 años. Tras no haber podido llevar a cabo el terrible hecho, la mujer robó la camioneta de la conductora de Canal 26 y buscó, pero fue detenida cuando quiso pasar la guardia.

Geraldine Martínez, de 37 años, ingresó encapuchada al barrio cerrado rompiendo el alambrado perimetral con una botella, y se metió en la casa de su exmarido y padre de sus hijos dos, el empresario Gustavo Holstein -fundador y dueño de Orbital-, ahora pareja de Zurita.

“Me mostró el cuchillo y me dijo ‘con esto te voy a acuchillar a vos y a tu hija’. Primero te voy a acuchillar a vos para que tu hija vea cómo te mato y después voy a matar a tu hija. Es la ex mujer de mi marido, no vino sola, vino con dos hombres más“, relató Melisa, quien en el momento en el que la mujer ingresó a su casa, estaba en la cama con su hija.

La periodista de Canal 26 logró escapar junto a su pequeña de cuatro años por una ventana, y la mujer, quien en un principio huyó tras robarse la camioneta de la víctima, fue detenida.

Este lunes, el noticiero de El Trece mostró el video que muestra cómo Martínez intentaba escapar, totalmente fuera de sí. “La camioneta pertenece a la periodista, tiene cubierta parte del rostro, y ahí le dice a los guardias que ella era Melisa, que la dejen salir“, relató el periodista Ignacio González Prieto. Y continuó: “Los guardias no le abren, la retienen en el lugar y luego la detiene la policía. Tenía varios cuchillos escondidos debajo de la ropa. Habría dos cómplices que están tratando de identificar”, explicó.

González Prieto dijo que la primera denuncia que Zurita hizo contra Martínez data del 2015, y especificó que hubo 10 denuncias por amenazas, una restricción de acercamiento con botón antipánico para la periodista, pero nada de esto fue renovado recientemente. “Cuando ella (Martínez) va a declarar frente al fiscal Marcelo Tavolaro en la indagatoria, dice que sufrió un brote psicótico y que había consumido una gran cantidad de alcohol, que había tomado un cóctel de pastillas, y reconoce que patea la puerta pero dice que, en realidad, ella fue a buscar al exmarido por una supuesta deuda de un juicio por alimentos”.

Luego, aportó datos más contundentes sobre la mujer, que vive en Puerto Madero. “La atacante es hija de un excomisario muy importante de la Policía Federal, un hombre que tiene dinero, influencias, y están preocupados por lo que pueda pasar”.

Geraldine Martínez se encuentra detenida, imputada por “tentativa de homicidio”, “robo agravado por uso de armas” y “hurto en grado de tentativa”.

Esta tarde, Melisa Zurita dialogó con los medios y contó que tiene mucho miedo y que ya pidió custodia para ella y su hija. “No estoy viviendo en mi casa, tengo mucho miedo. Tengo miedo de que esta mujer salga en libertad y pueda mandar a alguien a que me haga algo. Estoy esperando a que aporten pruebas. Hay testigos que van a hablar”, dijo la periodista frente a las cámaras. “Tengo que ver a dónde me voy a esconder o a qué país me tengo que ir porque yo no voy a esperar a que esta mujer nos mate a mi hija y a mí”, agregó.

“Ella me llamaba por teléfono, me insultaba, pero yo no la atendía. Hasta que me llamó para decirme que me iba a matar”, comentó.

L.M

Galería de imágenes