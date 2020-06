Después de mantenerse alejado de los medios y las redes por meses, tras la denuncia por abuso sexual que había recaído en su contra, Pablo Rago, quien fue sobreseído de la causa en marzo, volvió a Instagram. Y este fin de semana, el actor decidió romper el silencio y hablar del tema por primera vez.

A fines de 2019, Érica Basile denunció a Pablo Rago por abuso sexual con acceso carnal ante la Justicia. Sin embargo, tras el resultado de las pericias psicológicas de la mujer el 20 de febrero, que no arrojaron evidencias compatibles con las de una víctima de abuso, la Justicia actuó y dictó el 16 de marzo el sobreseimiento del actor por parte del juez Walter José Candela.

En diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, Rago rompió el silencio y contó cómo atravesó la situación: “El día de la denuncia yo estaba promocionando la película El robo del siglo. La verdad se me complicaron las cosas. Perdí trabajos, tenía dos películas para filmar y una obra para enero, y no hice nada. Hasta me sacaron de esa promoción, pero eso lo tomé como un cuidado, porque la gente de la película fue encantadora conmigo”, detalló en una entrevista con el ciclo “Agarrate Catalina”.

“He recibido un cariño del medio en el que estoy hace 44 años que nunca pensé recibir. Un apoyo de compañeros y compañeras, en algunos casos de la prensa, y en general de la gente que en el medio de todo esto me hicieron sentir muy bien y me permitieron valorar un montón de cosas”, agregó le actor.

“En el caso de que una mujer denuncie acoso, abuso, maltratos, tiene que ser escuchada”

“Por supuesto que fueron meses difíciles. Se me cortaron trabajos, y todos sabemos que el tiempo de la Justicia no es el tiempo de los medios. Además, yo decidí no hablar, pero como sé quién soy y de entrada nomás Fernando Burlando -su abogado- me dijo que me quedara tranquilo porque era bastante obvio que era una acusaciones falsa, pasó”.

“En el caso de que una mujer denuncie acoso, abuso, maltratos, tiene que ser escuchada. Debe ser así. El Ni una menos es uno de los hechos más relevantes, revolucionarios de los últimos tiempos. Hay que escucharlas. Antes una mujer iba a denunciar a una comisaría y los policías le preguntaban ‘y vos qué hiciste o cómo te vestiste’. Siempre fui muy respetuoso de las mujeres. Con las que estuve y con las que trabajé”, consideró.

Consultado sobre por qué cree que Basile lo denunció, respondió: “Sinceramente, no sé por qué lo hizo, no sé por qué se la agarró conmigo. Era una relación terminada hace muchos años. Tengo hipótesis, pero no hay una explicación lógica para lo que hizo. No tiene sustento lo que hizo, nos vimos una sola vez y eso fue todo. Habría que preguntarle a ella”.

“Fue sorprendente, pero yo estaba tranquilo en mi interior, yo sabía que no tenía nada que ver. El tema era cuánto podía durar (el proceso judicial) y por eso tengo que decir que fueron solamente dos meses hasta que la Justicia se expidió. Eso habla muy bien de la Justicia, con la feria judicial en el medio, se expidió rápido”, señaló Rago.

Y agregó: “En mi entorno saben muy bien quién soy, me conocen. Me dieron su apoyo desde el primer momento. Lo más significativo fue mi hijo, que me dijo ‘así como vos me educaste de una manera de respeto hacia la mujer yo no creo nada de lo que están diciendo’. También hubo una red de contención externa a la familia: los amigos y la familia de mis amigos. Todos se portaron divinamente conmigo. Es algo que no me sorprende en un punto y por otro me halaga porque saben que soy una persona de bien y respetuosa”.

Respecto a si tiene rencor contra Basile, dijo: “No tengo rencores con ella. Es muy triste lo que pasó, me afectó muchísimo, perdí trabajos y plata, por laburos que no pude hacer y lo que gasté en abogados y psicólogos. Desde afuera vienen y me dicen ‘ahora andá contra ella’, pero no voy a hacerlo. La verdad que lamento muchísimo lo que pasó pero no tengo ningún rencor”.

“La verdad que lamento muchísimo lo que pasó pero no tengo ningún rencor”

“No todos los casos son iguales. Si una mujer hace una denuncia tiene que ser escuchada, siempre, pero eso no implica que una mujer no pueda mentir. Mi caso afecta un poco a las mujeres que sí son realmente violentadas realmente, pero no voy a permitir que se tome mi caso para ir contra el feminismo o la lucha de las mujeres. Lo que tiene que funcionar es la Justicia”, expuso.

Por último, el actor se refirió a su futuro laboral cuando se levante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país: “Hay un montón de ofertas, pero nuestra industria está parada por la pandemia. Hay planes para enero, estoy en contacto con compañeros, productores, gente del teatro”, explicó.

“En el momento te juro que me preocupaba más mi vieja que el resto de las cosas porque yo sé quién soy. Me preocupaba mi mamá porque es una mujer grande y estaba preocupada. Tengo que decir que soy su preferido de los cuatro hijos que tiene, entonces fue muy duro para ella”, concluyó, enfático, Pablo Rago, a la vez que remarcó el papel de su novia, Tamara, quien lo contuvo todo este tiempo. “Siempre creyó en mí, me apoyo siempre”, cerró.

L.M

