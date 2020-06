Ángel de Brito le puso picante a un nublado fin de semana. El conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) se sometió a la ya clásica rueda de preguntas en Instagram y terminó brindando contundentes reflexiones sobre la posible vuelta de Marcela Tauro a Intrusos (América) y el por qué Jorge Rial se cree impune.

En medio de un sábado lluvioso y húmedo, y una cuarentena que parece eterna, Ángel de Brito le propuso a sus más de dos millones de seguidores que pregunten lo que quieran que él respondería a través de #ÁngelResponde. Como suele suceder, al conductor de LAM le preguntaron por Marcela Tauro y Jorge Rial, su enemigo televisivo número uno, y dio sus respuestas sin filtro alguno.

Cuando le preguntaron sobre si Tauro iba a volver a Intrusos tras el escándalo con el conductor del envío de espectáculos, el jurado del Bailando 2020 fue contundente: “Si vuelve es porque no entiende nada”.

Luego, cuando le preguntaron “¿Por qué crees que Rial se cree tan impune? Muchos le tienen ‘miedo'”, De Brito lanzó confirmando la teoría de quien le escribió: “Hay muchos nabos que le tienen miedo”.

El jueves pasado, Tauro dialogó con LAM sobre si volverá a ocupar su histórico rol o pasará a Intratables, reiteró que debe juntarse con los directivos de la emisora. “Ahora estoy en rotación con el programa que estaba, tengo que juntarme para ver cómo sigo. No estoy desafectada”, indicó la expanelista de Intursos.

Días atrás, Luis Ventura opinó sobre la salida de su excompañera y dijo: “Creo que Marcela va a probar ahora lo que me pasó a mi hace seis años, va a probar lo que es la actividad y lo que es el medio, ¿no? No me quiero meter en este tema porque a lo mejor puedo llegar a ser injusto, a lo mejor enceguecido por un sentimiento que tengo adentro y que si lo expresara como realmente lo siento, sería muy brutal. Prefiero llamarme a silencio”.

Analía Franchín, otra ex panelista de Intrusos, respaldó la salida de Tauro del ciclo y le sugirió no regresar. “Se vienen aguantando hace muchos años Jorge (Rial) y Marcela y se nota que ya no se soportan (…) Para mí ella no tendría que volver“, dijo.

Quien también se refirió a las internas de Rial y Tauro fue Augusto “Tartu” Tartúfoli, otro exintruso. “Se han querido mucho, uno notaba que ahí había una corriente de confianza muy fuerte. Marcela le podía decir cosas que nadie le podía decir a Jorge. Eso es cierto”, reconoció Tartu en diálogo con “El Espectador”, de CNN Radio Argentina. “Yo chateé con Marcela y le dije ‘si no hay que volver por algo es, por ahí se tiene que dar lo mejor en otro lado’. Ella estuvo casi 20 años y bueno es un montón. Por ahí es un momento de cerrar”.“A ella le está yendo muy bien en la radio la mañana. Ojalá no le hagan la maldad de ponerla en el programa de la mañana de Pía Shaw y Andino. Eso está mal porque la estás haciendo optar entre dos trabajos. Creo que va a ir los domingos con Mauro Viale. La gente la ama a Marcela”, cerró.

L.M

