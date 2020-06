Una mujer, que fue indentificada como Geraldine Martínez, intentó acuchillar a Melisa Zurita, periodista de Canal 26, frente a su hija de tres años en su casa del barrio Casco Leloir, en Ituzaingó. La agresora, que fue detenida por la policía, es la expareja de su actual esposo, tenía denuncias en su contra por “hostigamiento reiterado” realizadas por la conductora de la emisora.

Melisa Zurita, quien se encuentra en pareja con el empresario Gustavo Holstein, se encontraba sola con su hija Emma cuando la agresora, Geraldine Martínez, ingresó encapuchada a la vivienda de la periodista e intentó acuchillarla. La conductora de Canal 26 logró escapar junto a su pequeña de tres años por una ventana, y la mujer, quien en un principio huyó tras robarse la camioneta de la víctima, fue detenida. Había logrado entrar al barrio cerrado Casco Leloir cortando un alambrado con una botella de alcohol.

En comunicación con Canal 26, Zurita habló del escalofriante momento que vivió en las últimas horas: “Yo ya había sufrido varias amenazas de esta mujer, que me iba a matar, que iba a matar a mi hija, tengo las denuncias hechas. Siempre tuve mucho miedo, pero nunca imaginé que iba a llegar a tanto”.

Luego, brindó un dramático relato del hecho: “Yo estaba en la habitación con mi hija y de repente escucho un ruido a llaves y una mujer que empieza a hablar fuerte por el pasillo. Pensé que era la vecina que estaba entrando a mi casa. Después pensé que alguien se había equivocado de casa. No me lo esperaba. Estaba indefensa dentro de la cama con mi hija, y cuando se me mete en la habitación con un tono amenazante con un aspecto horrible. Estaba con una capucha donde sólo se le veía un ojo, estaba con un pullover para que no le viera la cara pero igual la reconocí por el pelo, por todo lo que me decía. Tenía un buzo gris lleno de sangre“.

“Me mostró el cuchillo y me dijo ‘con esto te voy a acuchillar a vos y a tu hija'”

Y continuó: “Yo estaba dentro de la cama, no sabía qué hacer, a dónde ir. Me decía ‘dame el celular, dame el celular’. Yo le decía que se quedara tranquila, que hablemos. Cada vez se acercaba más a mi hija y a mí. Yo le decía que charlemos, que no iba a llamar a nadie y ella me decía ‘¿qué charlar? Yo vine a matarte a vos y a tu hija’. Y cuando empezamos a forcejear -ella tenía unos guantes de látex negros- me di cuenta que me iba a matar porque vino preparada“.

“Me mostró el cuchillo y me dijo ‘con esto te voy a acuchillar a vos y a tu hija’. Primero te voy a acuchillar a vos para que tu hija vea cómo te mato y después voy a matar a tu hija. Es la ex mujer de mi marido, no vino sola, vino con dos hombres más“, contó totalmente quebrada.

Zurita explicó que en un momento ella se paró en la cama agarrando a su hija, y cuando la mujer se distrajo ella abrió una ventana, salió y se escapó por el parque. “Cuando corrí veo a dos hombres en el parque que me gritaban ‘te vamos a agarrar, hija de puta’. Será gente a la que ella le habrá pagado, tiene mucho dinero, contactos”.

L.M

