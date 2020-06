Polka estaría traspasando por el “síndrome titanic”: se hunde, pero de a poco. Mientras el agua de la pandemia por COVID-19 está prácticamente arrasando con la industria del entretenimiento que busca reinventarse, la productora liderada por Adrián Suar recibe gran parte de ese caudal, dado que registra una importante deuda con el salario de los actores, por lo que la Asociación Argentina de Actores (AAA) los denunció e impartió en el asunto con diversos comunicados públicos para paguen lo que deben y corresponde; al igual que las contribuciones respectivas para la obra social de la entidad. Ante la negativa de acción y falta de respuesta, Polka recibió una intimación del Ministerio de Trabajo de la Nación a la que no le hizo frente, motivo por el que Marco Antonio Caponi dedicó un enérgico descargo en las redes sociales.

“La impunidad y el abuso se sigue haciendo presente, esta empresa no solo despidió empleadxs y se financió con nuestros sueldos, también usó al estado y no cumplió con la parte que les corresponde“, lanzó furioso el actor que es parte del elenco de El Tigre Verón, y que no cobró sus últimos sueldos.

Pese a que cuenta con un perfil bajo, el galán no escondió la mano, colocó las cartas arriba de la mesa y prendió el ventilador respecto a la desafortunada actitud, que según sostienen en internas, mantuvo desde el principio la productora de Suar ante la problemática. “Lo más grave e imperdonable, es que se encargó de sembrar temor y de generar inestabilidad mental en cada unx de nosotrxs y en un momento de la vida extremadamente frágil y perturbador para cualquier ser humano“.

Continuando la línea de reclamos, Caponi cerró muy firme: “Mientras presentan protocolos y hacen pantomimas siguen estirando una situación espantosa. No se jacten de querer salvar la industria, porque lo único que hacen es destrozarla y destrozarnos. ¡RESPETEN EL TRABAJO! Y CUMPLAN”.

Recordemos que, tras la crisis, Polka tuvo que sacar del aire Separadas dado el riesgo que se corría a nivel sanitario al seguir ejecutándola y por un presupuesto con el que no estaban contando ante el brusco freno que el coronavirus nos puso a todos. Los rumores de cierre se acrecentaron en los últimos días, aunque en paralelo, Suar baraja diversas posibilidades para mantener su barco a flote y los actores arden en llamas; más en específico, los de Separadas y el Tigre de Verón que continúan sin percibir su sueldo.

