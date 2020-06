Un nuevo escándalo estalló en TN y de la manera menos pensada, ya que en vivo y en directo, cuando todavía estaban esperando las palabras de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof sobre la extensión de las medidas de aislamiento, se filtró un insulto de Marcelo Bonelli contra sus compañeros de programa, generando así mucha polémica y que tenga que salir a pedir disculpas horas más tarde.

La pantalla del canal de noticias estaba dividida entre el reconocido portón verde de la Residencia de Olivos y una comunicación con Alfredo Leuco, quien desde su hogar repasaba con una mirada crítica las distintas decisiones que tomó el Gobierno Nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma con respecto a la pandemia de coronavirus COVID-19. Como ha pasado en infinidad de ocasiones en la televisión, el conductor de Arriba Argentinos (El Trece), que se encontraba como invitado en la edición central de Todo Noticias, que está al mando de Nicolás Wiñazki, no notó que su micrófono seguía abierto y tuvo un fuerte exabrupto.

“En este programa son todos pelotudos”, disparó Bonelli, creando así un momento insólito que se viralizó rápidamente en las redes sociales, con una repercusión que abarcó desde risas por lo que dijo, ironía de algunos usuarios que insinuaron con maldad “que tenía razón”, y críticas por la falta de respeto que cometió.

En Twitter, el periodista de Radio Mitre adoptó una postura seria y reconoció su error adelante de todo el mundo, y publicó un descargo con el correspondiente pedido de disculpas a sus colegas y trabajadores de Todo Noticias, señal de la que es parte desde el inicio de sus transmisiones en el año 1993.

“Este tuit se lo queria dedicar a los que nunca se equivocan, a los que viven de atacar a los demás; Pero no. Se lo dedico a mis compañeros que me bancan los errores todos los días. Perdón, me equivoqué”, redactó la figura del Grupo Clarín en la red social del pajarito, poniéndole así un punto final a una nueva controversia en la emisora.

Este tuit se lo queria dedicar a los que nunca se equivocan, a los que viven de atacar a los demás; Pero no. Se lo dedico a mis compañeros que me bancan los errores todos los días. Perdón, me equivoque 🙏 — Marcelo Bonelli (@BonelliOK) June 5, 2020

L.L.

Galería de imágenes