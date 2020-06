Luciana Salazar se refirió a su incorporación a Polémica en el Bar (América), que será el próximo 16 de junio. Además, contó cómo sobrelleva junto a su hija, Matilda, de dos años, el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país a causa del brote pandémico por coronavirus.

De cara a sumarse a Polémica en el Bar, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, contó cómo se prepara para arribar al programa conducido por Mariano Iúdica en América: “A mí me encanta y soy una persona informada, la gente puede no estar de acuerdo con mis opiniones, pero estoy al tanto con todos los temas”. Siguiendo la línea, aclaró: “Yo no me caso con una ideología, hay candidatos que me gustan y otros que no y eso determina o no mis decisiones y mi forma de pensar”.

Respecto al programa, dijo: “En realidad iba a entrar después de semana santa, lo tuve que postergar mucho, lo dilaté por mi papá que es grupo de riesgo y porque yo también tuve neumonía. Pero bueno tengo que trabajar por mí y por mi gorda, y poner todo de mí, con todas las precauciones”.

“Me dijeron que iba a ser la única mujer sin contar los invitados, me parece necesario un papel femenino ahí, y me encanta hablar de política y actualidad”, señaló.

“La gente puede no estar de acuerdo con mis opiniones, pero estoy al tanto de todos los temas”

Sobre el programa político que iba a conducir en C5N, al igual que pasó con el programa de América, todo se fue retrasando, y hasta el momento no se sabe el estado del proyecto con el que iba a arrancar, inicialmente, el 3 de mayo a las 23 horas y que iba a poner el foco en la economía y la actualidad política.

Por otro lado, consultada sobre cómo atraviesa la cuarentena su hija, comentó: “Matilda está haciendo caprichos que nunca hizo antes, yo veo su proceso”, contó durante el ciclo radial Por si las moscas.

“La veo a mi gorda, cuando yo estaba por irme al canal, me agarraba con desesperación y llanto de que quería salir, me decía ‘vamos, mamá, vamos’ y a mi me angustia”, reveló sobre el efecto del encierro sobre Matilda. Y precisó: “Quiere ver a otros nenes, mi mamá la llevó a un súper y dice que cuando vio a otra nena se desesperó como si estuviera en Disney”.

En cuanto a cómo se maneja con ella explicó: ” Trato de distraerla, de que disfrute, que no se angustie, que no vea nada de violencia. Ella no tiene mucha conciencia de lo que pasa, pero trato de tenerla en un ámbito de amor, de diversión, que además del juego físico pinte, dibuje. Sobre todo porque justo se perdió la salita de dos que era la de terminar de desarrollar el habla, la sociabilidad, le faltaba solo un día de adaptación”, lamentó.

Asimismo reveló que supo antes de tiempo que el Gobierno tomaría la medida del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de manera que tomó la decisión de pasar este momento en su casa de Nordelta junto a sus padres: “Por suerte me enteré unos días antes de que iban a tomar la medida de la cuarentena y me pude adelantar a quedarme con mis papás, de instalarnos todos en la casa que tengo en Nordelta, porque mi empleada tampoco se podía quedar y yo sola con mi hija me moría. Así que desde todo punto de vista fue la mejor elección, mis papás me ayudan, mi mamá le juega y se divierte un poco Matilda que es muy solita porque no tiene hermanos”, sostuvo.

“Hay gente que la está pasando muy mal de verdad, y me angustia pensar en un país quebrado”

Sobre su propia reacción al confinamiento confesó que “me han pasado cosas en la cuarentena que no me han pasado en la vida, dolor de muela de juicio, después una reacción terrible a una medicación que me dieron para eso, aun con corticoides no se me iba el brote que lo tuve durante un mes cuando no fui nunca alérgica a nada. Muy loco”.

“No me sentí muy afectada al principio, sé que hay gente que la está pasando muy mal de verdad, y me angustiaba pensar en un país quebrado. Pero bueno la verdad es que a medida que fueron pasando los días empiezo a sentir el encierro yo”, admitió

L.M

Galería de imágenes