“Lla mentira tiene patas cortas” dice el popular refrán y así le sucedió a Facundo Ambrosioni, quien luego de realizar una transmisión en vivo por Instagram con la influencer Antonela Pane, quedó expuesto tras salir a la luz que las reiteradas sospechas de infidelidad por la que se cruzó tantas veces con Morena Rial y la desconfianza que ella tenía, tenían su razón de ser.

“Te recuerdo lo que pasó en el baño… yo sé lo que pasó esa noche”, lanzó la joven que hablaba con mucha soltura y confianza en el encuentro virtual con el exnovio de la hija de Jorge Rial. A fin de hacerse el desentendido, él le respondió: “Contalo porque no me acuerdo, turra“. Su mensaje invitó a la modelo a abrir el grifo y lo que salió de allí no fue nada bueno para la cantante.

“¿Vos tomás dos copas de más y no te acordás de lo que hacés? Ese día saliste con tu ex”, disparó picante Pane, dando a entender que tuvieron un encuentro íntimo cuando aún estaba en pareja con la hija del conductor de Intrusos . “No, no puede ser si estaba con mi ex, un señorito siempre”, le respondió, y de forma automática largó una carcajada, dando a entender que, efectivamente, le fue infiel tal como ella sospechaba.

Sin embargo, ante su negativa en dar una respuesta directa, la mujer redobló la apuesta y lo dejó contra la espada y la pared: “No hubo after porque el señor estaba casancrem“. Con esta última palabra jugó con la idea de que estaba en pareja con More y que por ello no pudo trascender aquel presunto encuentro que aparentemente tuvieron a costas de la cantante.

Aunque el cordobés prefirió reírse en silencio y responder al mejor estilo de “el que calla, otorga”, parecen reflotar con más fuerza la recientes palabras que Morena tiró en la red cuando le preguntaron si él la había vuelto a engañar: “El gato pierde el pelo pero no la maña. Jamás cambian. Los que nacieron así, mueren así”. ¡Tremendo!

A.A

Galería de imágenes