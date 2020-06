Diego Ramos se siente pleno y feliz con quién es y así lo explicitó días atrás, cuando contó que está de novio con un hombre llamado Mauro, pero hoy, al ser entrevistado en Intrusos (América), cuestionó cara a cara a Jorge Rial por cómo trataron su vida hace algunos años en el programa y principalmente él.

“Hay cierto código de que con alguna gente no nos metemos en su sexualidad”, consignó el conductor, a lo que el actor respondió rápidamente que eso es en la actualidad, y formuló una respuesta que descolocó al periodista, y con la que marcó una diferencia a cómo era su ciclo de espectáculo tiempo atrás.

“Ustedes ahora. Yo no quise hablar de esto porque para mí no es necesario hablarlo, lo tengo muy claro. Que a mí no me interese hablar de mi vida en público, no significa que no viva mi vida hace mil millones de años. Entonces a mí me llamaron para venir, yo elegí Intrusos, porque de verdad este programa durante muchos años, hace muchos años, perseguía un poco a esa gente. Vos, Jorge, estabas muy tratando de ver qué hacía yo. Y me pongo de ejemplo con una frase que tengo, que es ‘¿Vos a tu mamá se lo contaste? No, se lo contó Jorge Rial’. Lo dije dos o tres veces y todo”, argumentó el protagonista de Sex.

“Con esto me parece que si hoy pudiéramos tocarnos, nos daríamos la mano y sería el sello perfecto a que yo entendí que hay que esperar que la otra parte te entienda y que la otra persona también tiene su tiempo de maduración. Pero esto no es de ahora, es de hace años. Hay que dar el tiempo”, precisó Diego, dejando en claro que no guarda rencor alguno por los modos que tuvieron en el envío de América para con él.

“Yo no me enojo, no tengo problema, yo nunca me escondí. Hice lo que quise y estuve con quien quise. Pasa que también había un respeto para no meterse. Si mi mujer se llamara Norma y tuviera cuatro hijos, tampoco lo diría. No elegí ese camino yo, elegí el camino de que mi laburo hable por mí. Porque como dije en ese programa (PH: Podemos Hablar), son puertas que si después tenés que cerrarlas, no las cerrás nunca más. Ahora me la tumbaron de una patada”, declaró el artista de 47 años, haciendo alusión a cómo tuvo que dar a contar que está en pareja con un hombre tras un momento muy incómodo en el estudio de Andy Kusnetzoff.

“Hay que respetar los tiempos de esa persona. Cuando fui a hacer lo de la velita podría haber dicho que se acabe lo del coronavirus y zafaba, pero me pareció un buen momento porque hay mucha gente que vive eso y está mal. Está mal padecer quién sos, es tremendo. Es terrible”, sentenció Ramos, que tras manifestar su orgullo por quien es, mantuvo un diálogo con buena onda y risas con Rial y los panelistas.

