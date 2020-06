Un video editado de Diego Leuco que se volvió viral fue el puntapié para que Diego Brancatelli, quien se encuentra en las antípídodas del pensamiento del periodista de TN, se burle de él en Twitter y lo chicaneara por sus declaraciones contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la noche del jueves 4 de junio, en Ya somos grandes (Todo Noticias), el hijo de Alfredo Leuco analizó junto a su equipo y la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el anuncio de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus COVID-19 en el AMBA, y criticó las cifras que otorgó el mandatario bonaerense en la conferencia de prensa que brindó junto a Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández en la Residencia de Olivos.

“¿De dónde sacó Kicillof que se hicieron 60.000 testeos en la provincia de Buenos Aires? Estamos investigando, pero no es verdad. No es verdad que se hicieron 60.000 testeos, en un ratito te lo estamos contando, estamos terminando de chequear la información”, anunció la figura del Grupo Clarín apenas comenzó la emisión de su programa, y unos minutos después, reiteró que lo expresado por el exministro de Economía “no es cierto”.

“¿Es cierto que la provincia de Buenos Aires hizo prácticamente el doble de testeos que la Ciudad? Nadie sabe, pero en principio no, de entrada es dudoso”, continuó más tarde Diego, afirmando también que el mandatario incluyó en sus datos las preguntas realizadas a los vecinos.

Tras finalmente desear “estar equivocado” y que el egresado de la Universidad de Buenos Aires tenga razón, pasados tres minutos de las 22:30, Leuco concluyó diciendo que aunque fueran verdad los sesenta mil testeos, “igual es poco”.

La compilación hecha por el usuario @herezeq obtuvo gran repercusión, y el nombre del conductor de TN se convirtió en tendencia de la red social del pajarito, que fue la plataforma en la que el panelista de Intratables (América) disparó contra él.

“No, no y no. Podque no. No ez vedad. No ez vedad. Ze dobadon todo”, escribió el periodista y militante del kirchnerismo, con errores de ortografía en pos de mofarse de su colega, como si estuviese haciendo una actuación con mala dicción.

En diálogo con el periodista Fernando Amato, Brancatelli recargó su munición e hizo una enumeración sarcástica para seguir pegándole a Leuco. “No es verdad. Dudoso. Aparentemente. Bueno quizás. Aunque fuera cierto”, enlistó el integrante del ciclo de Fabián Doman para criticar al también conductor de Telenoche (El Trece).

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, hasta la noche del 5 de junio de 2020 se realizaron 67.200 testeos. En diálogo con el noticiero diurno Buenos días, América, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que los datos que brindó su par bonaerense con respecto a los contagios en los barrios de emergencia son ciertos. “La verdad es que los datos que dio son los datos de la realidad, uno no va a enojarse con los datos. Hay que administrarlos y trabajar en conjunto, no es que me sorprendió. Los datos son los datos”, declaró Rodríguez Larreta.

