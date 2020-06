La alusión a la sexualidad en nuestra sociedad actual continúa generando ásperos debates. Si bien se avanzó mucho en la materia, el colectivo LGTB aún continúa recibiendo frases discriminatorias o dolorosas. El sábado en PH (Telefé) fue Diego Ramos quien, acompañado por un contexto en apertura, se explayó y dijo que no eligió ser quien es y que está orgulloso de sí mismo; incluso, dio a conocer el nombre de su pareja. Fiel a su estilo, Walter Queijeiro que acumula varias polémicas en el tema aseguró que ” no lo entiende y que cada uno es artífice de su propio destino y que él niega lo que siente”. Seguido llegó el repudio en las redes y su posterior arrepentimiento y descargo que “oscureció” en lugar de aclarar y fue Benito Fernández quien reflexionó sobre su actitud.

Luego de las fuertes frases que tiró el panelista de Bendita (El Nueve), el diseñador opinó sobre los dichos que encendieron el caos. “Walter sabe que no está bien su pensamiento. Él mismo va a evolucionar. Me parece que él sabe que lo está diciendo no está bien y no lo va a poder sostener en el tiempo. Son conceptos que tenemos que ir dejando“, aseguró.

En ese sentido continuó reflexionando en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live : “A mí hay cosas que me cuestan un montón. Cuando empecé a conocer y a la ropa que le decían sin género era femenina, en realidad no es ropa femenina. Es sin género. No tiene que hacer alusión ni a lo masculino ni femenino. Walter Queijeiro debería relajarse un poco“.

Sobre este último punto sumó: “Lo que pasa es que a él le decís que se tiene que relajar y es cómo que tiene que entregar algo. Se transpira si le digo ´relajate´. Se pone tenso y eso no está bueno. Ahí está el problema. Tenemos que empezar a conectar con la gente, con la calle. Lo sexual está demodé. Hay que hablar de la pobreza, del hambre, de los refugiados. Hay problemáticas mucho más importantes“.

Finalmente el empresario le dio un consejo al excandidato a intendente de Quilmes y sin reparos lanzó polémico: “Lo que le decimos a Walter es que se relaje y entregue”.

