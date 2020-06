El 28 de mayo se conoció la triste noticia de la partida de Gustavo Guillén, actor con amplia trayectoria laboral en el medio artístico que dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo. Si bien se supo que su muerte se produjo durante la segunda intervención quirúrgica a la que se sometió para desplazar de forma definitiva el tumor maligno en la próstata y que la antesala de eso era un archivo lleno de problemas económicos y personales que lo tenían muy mal, fue uno de los médicos que lo atendió, Diego Muniagorri, quien confesó la verdadera causa por la que falleció el artista.

Se trata de una patología muy grave que se llama sepsis con falla multiorgánica. “El paciente ingresó por la guardia el 25 de mayo, y fue directamente a terapia intensiva. Ya había tenido una intervención en este sanatorio, el 8 de mayo para hacerle una biopsia de próstata. En la guardia estaba muy deshidratado, muy adelgazado, en mal estado general. No estaba orinando y los días previos sufrió hematuria, es decir, perdía sangre por la uretra“, aseguró el profesional en diálogo con Confrontados (El Nueve).

Sus palabras refuerzan, en gran medida, lo que trascendió hace unos días en los audios que dio a conocer al aire Nosotros a la mañana (El Trece), en los que el actor le hablaba a una amiga, le decía que estaba agotado, que no daba más y le dejaba en claro que estaba pasando por momentos económicos críticos y que de ser necesario le iba a pedir a gente amiga que lo asistan.

En esta misma línea fue el que el profesional de la salud habló con Marina Calabró y aseguró: “No es normal este deterioro en una persona joven”. Incluso, puntualizó que los estudios arrojaron que además del tumor, tenía una insuficiencia renal, falla héptica y trastorno en la coagulación. “Es una patología grave la que tuvo, una sepsis con falla multiorgánica. Buscamos un foco infeccioso, hicimos cultivos de sangre y orina, empezamos a hidratarlo”.

Además, agregó que él se murió sin saber que padecía cáncer de próstata. “Estuvo siempre consciente hasta la última cirugía, en la que salió con respirador. Nunca se enteró de su diagnóstico porque los resultados de la biopsia estuvieron el miércoles y lo operaron el jueves”.

El resultado de aquella biopsia, sobre la que el médico puso el énfasis, confirmaba que el tenía cáncer de próstata. Incluso fue su ex pareja, Luciana Abelanda, la que en diálogo con LAM afirmó: “Fue un desenlace muy repentino, nadie conocía el resultado de la biopsia que confirmó el cáncer. Del resultado nos enteramos hace muy poquitos días cuando el ya estaba internado… A partir de ahí el desenlace fue muy rápido. Él no supo el resultado, no llegó a saberlo”.

