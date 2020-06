Ángel de Brito dio a conocer en Los Ángeles de la Mañana que Florencia Peña decidió renunciar a la nueva edición del Bailando por una cuestión personal. Sin embargo, en Confrontados aseguraron que el futuro laboral de la actriz ya tiene otro rumbo y lejos de la pantalla de El Trece.

El conductor de LAM contó que la razón de la renuncia de la artista no tenía que ver con su trabajo en la obra teatral de Casados con Hijos, que llegará al Gran Rex en enero de 2021, sino al momento que atraviesa tras la muerte de su padre, Julio, ocurrida a fines del mes de abril tras una larga lucha contra el cáncer. Según el periodista, la ahora exjurado del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli “estuvo pensando todo y no tiene intenciones de trabajar este año. Está triste, no está con el ánimo”.

Sin embargo, horas más tarde en el programa de El Nueve pasaron al aire un video de meses atrás, donde Carlos Monti ponía en duda la continuidad de Peña dentro del jurado. “Eso que mostraron es del 21 de abril pasado. Y en ese momento, yo ya sabía que Flor Peña se bajaba del Bailando. Lo que no podía decir es que ya tenía todo arreglado con Telefe”, disparó el panelista en el ciclo que tiene a Marina Calabró como conductora.

Luego, detalló: “Se va a hacer las mañanas de Telefe. Repito, en ese momento no lo tenía firmado, pero ya estaba todo acordado para que ella sea la nueva conductora del matutino a partir de muy poco tiempo”. “Van a haber modificaciones”, señaló refiriéndose a la grilla del canal de Viacom.

Tras escuchar la información, Augusto Tartúfoli interrumpió y lanzó: “Lizy Tagliani ya fue, y no lo digo con mala onda. Han habido reuniones y están buscándole un reemplazo al programa de Lizy. Eso es muy cierto. En esas reuniones se dijo ‘che, este programa no es el mismo que era. Este programa dependía de Lizy interactuando con la gente y ya no puede hacerlo (debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país por el coronavirus), ha perdido la gracia. Estamos tratando de buscar otro formato porque no funciona y por el bien de Lizy también tiene que dejarle el lugar a otro programa’”, cerró.

