“En Tucumán, se debe empezar a respetar al personal de salud como se lo merece y mucho más ahora, que se encuentran en la primera línea de batalla en esta pandemia. Hay que cuidarlos realmente, que no sea sólo un slogan de campaña, para que ellos puedan cuidarnos”, planteó el legislador José María Canelada luego de presentar dos iniciativas. La primera, una adhesión a la Ley Nacional Silvio para garantizar medidas de bioseguridad en los establecimientos que atienden casos sospechosos o confirmados de Covid 19. La segunda, para que puedan viajar gratis en el transporte público durante la pandemia, luego de que Aetat decidiera restringir ese beneficio.

“La Ley Silvio busca garantizar que tanto hospitales como clínicas cuiden a todo el personal que trabaja allí. No sólo los médicos o los enfermeros, sino también personal de administración, de logística, de limpieza. Debemos entender que no sólo debemos cuidar a nuestros médicos que se juegan la vida todos los días para que no caigan en este virus, sino también por el hecho de que el personal de salud que se enferma afecta la capacidad de atención de cualquier sistema. La propuesta cuenta con el apoyo de las legisladoras peronistas Sara Alperovich y Norma Reyes Elías, además de la firma del radical José Ricardo Ascárate. La Ley nacional también considera de interés prioritario la vida y la salud de los voluntarios y trabajadores que se desempeñan en servicios esenciales.

En ese sentido, Canelada señaló que la protección del personal de la salud no se restringe a su bioseguridad. “Durante más de dos semanas estuvieron gastando de más en traslados por un conflicto de transporte crónico que Tucumán vive cada mes y cuando los ómnibus volvieron a circular, Aetat les retiró el beneficio de viajar gratis cuando más los necesitamos en las salas de atención. Por eso proponemos que durante la pandemia, el personal de la salud pueda viajar gratis en el transporte público. Si no entendemos que en plena pandemia tenemos que darle todos los beneficios a las personas que hacen funcionar el sistema de salud, que nos están cuidando, no estaremos haciendo todo lo posible como Estado para luchar contra el Covid-19”, reclamó. Este último proyecto fue acompañado por todo el interbloque Vamos Tucumán: Federico Masso, Walter Berarducci, Raúl Pellegrini, Raúl Albarracín y Ascárate.