El actor y cantante estadounidense Chris Trousdale, exmiembro de la banda juvenil de finales de los 90 Dream Street, murió este martes a los 34 años por complicaciones surgidas con el coronavirus, según confirmó un miembro de la familia.

El artista, que tenía 34 años, había sido ingresado en el hospital de Burbank de Los Angeles, Estados Unidos, con COVID-19, informó TMZ.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales, la familia de Trousdale expresó: “Con gran pesar confirmamos que Chris Trousdale falleció el 2 de junio de 2020. Fue una luz para mucho y eso hará que sea extrañado por su familia, amigos y seguidores. Aunque sentimos que forma parte de todos nosotros, solicitamos que se respete la privacidad de sus allegados en este duelo. Si desea hacer una donación en su honor, por favor hágala a ASPCA (la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales)”, reza el escrito.

Jane Gagle, ex compañero de Trousdale en el Pacific Ballet Dance Theatre, también usó la red para manifestarse sobre la muerte de su amigo. “Chris dejó este mundo tras una horrible batalla con una infección aguda que apagó su cuerpo. Chris estaba en coma, con respiración asistida cuando murió”, detalló. “Era una persona única y siempre llenó de luz cada escenario que pisó. Gracias por el amor que le disteis. Lo sintió hasta el final, y estoy segura de que todavía nos está mirando desde el cielo”, aseguró.

Chris se unió a la banda Dream Street en 1999 junto con Jesse McCartney, Greg Raposo, Matt Ballinger y Frankie Galasso, varios de los cuales fueron reclutados en la escena de Nueva York y Broadway, incluyendo a Chris. No tenía más de 14 años cuando lo trajeron.

El grupo duró sólo unos pocos años antes de disolverse en 2002 debido a problemas legales entre los padres de los chicos y la dirección. Aún así, en ese corto período de tiempo fueron capaces de construir una base de fans y conseguir algunos éxitos en el camino, acompañados de dos álbumes.

Su mayor sencillo, “It Happens Every Time”, alcanzó el número 48 en las listas de éxitos. Después de sus días en la banda, Chris se forjó una carrera como artista en solitario. Lo más memorable en cuanto a la música, fue función en la obra “I’m Gonna Make You Love Me”, así como la portada de Nikki Cleary de “You’re the One That I Want”.

También apareció en algunos shows después de hacer un pequeño regreso tras su desaparición del centro de atención en los 2000, habiendo protagonizado series como “Days of Our Lives”, “Shake It Up”, “Austin & Ally” y “Lucifer”. Antes de irrumpir en la escena de Hollywood, había tenido una exitosa carrera en Broadway como niño actor en la Gran Manzana.

Desde entonces, su carrera no logró ser tan exitosa como en la época de Dream Street. Sin embargo, él lo intentó, sacó dos sencillos, uno en 2018 y otro en 2019, pero ninguno tomó relevancia.

En el último tiempo, Chris trabajaba de camarero en un bar. “Es muy duro estar sirviéndole la comida a alguien, y que te diga: “¿Pero qué hacés acá? Vos eras mi ídolo, te tenía en la pared de mi habitación”, había comentado en una entrevista.

