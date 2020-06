Los enfrentamientos mediáticos entre Mónica Gutiérrez y Jorge Rial van encaminados a transformarse en una saga que bien podría superar a Star Wars en cantidad de secuencias. Siempre tuvieron sus diferencias, queda claro que nunca se quisieron demasiado, y aunque hoy ya no comparten pantalla en América, siguen ventilando trapitos del pasado.

El conductor de Intrusos contó el planteo político que le hizo la periodista en una reunión que tuvieron en el canal que pertenece a Daniel Vila. “A mi también, me acuerdo de Mónica Gutiérrez que decía en todos lados que yo era K, K, K, porque lo único que le recordé fue que iba en los botes siempre. Yo era K, K, K, y un día me lo dijo acá en una reunión, me acuerdo. Porque para ella todo era K, esa cosa nerviosa”, relató en el programa del miércoles 3.

En una entrevista con Clarín, en la que hizo un repaso de su experiencia como conductora de Crónicas de la Tarde en la pantalla de El Trece (ciclo que terminó el viernes 29), la ex conductora de América Noticias se refirió a sus diferencias con Rial.

Tras el blooper que protagonizó la semana pasada, al preguntarle a una mujer si estaba embarazada y encontrarse con la inesperada respuesta de que estaba “gordita”, Mónica fue consultada por la actitud que tuvo el creador de Intrusos, que la cargó y volvió a recordar la frase de los botes, por las coberturas que ella solía hacer durante las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

“¡Es una tremenda pelotudez! Lo del bote fue una campaña K a la que él en su momento, se subió andá a saber por qué”, lanzó Gutiérrez y agregó: “A mucha gente no le gustó que yo hiciera una cobertura que fue muy intensa y recordada sobre la inundación en Luján. A partir de ahí, cada vez que caen dos gotas de agua se supone que yo tengo que estar metida con las botas en el agua. Un par de años después recrudeció esta campaña en contra mío, y él la retuiteaba y la retuiteaba… Yo no entendía que un compañero del canal se prendiera en esa. Porque además, y ahora lo voy a decir, si en América no se cubrían más inundaciones ¡era porque no había presupuesto para mandar a nadie! Y él se prendió en esa y tuvimos un intercambio de tuits que yo le pregunté quién le pagaba para que hiciera esos tuits”.

“Yo no quiero entrar en una guerra con Rial porque mi salida de América no tuvo nada que ver con él, aunque hoy el pibe sea el niño mimado. No sé de qué antiguo rencor vive porque no me interesa, que diga lo que se le ocurra. Yo no me prendo en una guerra de vedettes, no estoy en el mundo de la farándula ni quiero estar”, completó.

