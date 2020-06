Marcela Tauro le contestó a Luis Ventura luego de que este dijese que ella “iba a entender por lo que pasó él”, en alusión a su conflictiva salida de Intrusos, y en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece) soltó frases desconcertantes con respecto a su futuro en América.

“No lo entendí mucho. Me parece bárbaro, él es palabra autorizada porque estuvo muchos años. No me molesta, estoy en una etapa en la que no me molesta nada. La verdad es que no me sentí aludida, no tengo trato con Luis, pero en algún momento alguien le habrá comentado lo que pasó. Fui amiga de él y ha sido un buen compañero”, declaró la periodista al ser indagada por la cronista Maite Peñoñori.

“Mi salida de no tiene nada que ver con la de él, son situaciones distintas. No sé qué decir, no me está pasando”, añadió la columnista de espectáculos de FM La 100, que luego intentó evadir las preguntas sobre su discusión con Jorge Rial y posterior ausencia en el ciclo de chimentos y farándula.

“Ahora estoy en rotación con el programa que estaba, tengo que juntarme para ver cómo sigo. No estoy desafectada”, indicó la expanelista de Intursos, que tras recibir una nueva pregunta sobre si volverá a ocupar su histórico rol o pasará a Intratables, reiteró que debe juntarse con los directivos de la emisora.

“No me entendiste, tengo que hablar con el programa y con todos. Estoy más cerca de tener una charla, y no puedo decir nada porque no la tuve”, le contestó Tauro a la notera del ciclo de El Trece.

Por su parte, el presidente de APTRA también habló con LAM y no se mostró de acuerdo con lo que él mismo dijo en la entrevista radial con Catalina Dlugi. “Quiero pedir disculpas porque no es un tema mío, me parece que no corresponde. Tampoco me voy a poner contento ni feliz por alguien que se queda sin laburo, fue un acto poco feliz. Lo que no me salió de primera, salió como un comentario secundario que terminó siendo el título, así que pido disculpas”, comenzó su descargo frente al micrófono del programa conducido por Ángel de Brito.

“Ojalá Dios la ayude y que le vaya muy bien. Yo hoy soy sapo de otro pozo. Lo de ella con Rial, que lo arregle ella con Rial”, expresó el conductor de Secretos verdaderos, que aseguró que no se sentaría a tomar un café con Marcela, por algo que ella dijo y que lo lastimó años atrás cuando fue desvinculado de Intrusos.

“Mi cuenta con ella, la escuché por boca de ella, no me la contó nadie. Algo que me dolió mucho, pero bueno, yo, hasta que escuché de boca de ella lo que dijo, no lo creía, porque al teléfono descompuesto no le doy bola. Ya está, las heridas están cicatrizadas. En algún momento se va a dar cuenta de que se equivocó. Yo ya lo superé, fue hace seis años, es antigüedad ya”, sentenció el integrante de Fantino a la tarde e Informados de todo con respecto a cómo terminó la amistad con su excompañera.

L.L.

