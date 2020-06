Qué pena me da tener que decir, en medio de este contexto de la televisión de pandemia, que un programa nuevo se podría haber quedado en casa… Me refiero a Mamushka, el nuevo ciclo de entretenimientos de El Trece que llegó demorado por el coronavirus y que tuvo un debut apenas aceptable en rating el lunes pero con tendencia en baja.

No está mal un ciclo de juegos, al contrario, bienvenido sea ya que hoy, cualquier programa que entregue dinero puede funcionar. El tema es qué le das a la gente que no participa , es decir a los que te hacen el rating, los televidentes. Y por lo que vi, lo que le dan a las 18:45 es un somnífero.

El primer error de El Trece es haber sacado Pasapalabra, un formato genial, bien conducido por Iván de Pineda y sobre todo, exitoso, para poner este aburrido juego de muñecas rusas.

El segundo error es justamente ese, las muñequitas. ¡Por favor, media hora escuchando a Mariana Fabbiani decir una y mil veces los nombres de las muñecas que te suman o restan dinero dan ganas de cambiar el canal ya! Sí, aunque del otro lado esté Elif perdiéndose y encontrándose por milésima vez.

Ahí van: “Anuska, Galuska, Elenuska, Petruska, Betuska, Marushka, Inushka, Lairuska, Maitushka y Tanushka”, repite Marianushka mientras los concursantes ya prefieren señalarlas con el dedo. Y como éramos pocas, en la instancia “doble o nada” se suman dos, que en un rapto de originalidad fueron bautizadas Blancushka y Negruska, adivinen por qué…

Un trabalenguas insoportable que a la tercera vez que Fabbiani lo dice, si hay alguien nervioso en casa, protejan el televisor.

Yo imagino que la conductora ya se debe levantar cual sonámbula por las noches diciendo sus nombres con una ensalada rusa en la cabeza mientras tararea aquello de “Baboohka, Babooshka, Babooshka” que fue un hit de Kate Bush de los 80… ¿Se acuerdan?

Yo entiendo que es un formato israelí que se hizo en varios países y que hay que respetar ciertas reglas, pero por favor, ¡que las “desbauticen” ya! Pónganles números o nombres tipo Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York; la Mary, la Chiqui o la Niña, la Pinta y la Santa María, no sé, pero córtenla con tanta “ushka”.

Y el último punto flojo que le encuentro es la conducción, no porque me desagrade Mariana Fabbiani, al contrario, me encanta, sino porque aquí no apareció. Con solo tres días al aire, estoy convencida de que Guido Kaczka ya le hubiera encontrado la vuelta para descontracturar lo que parece indescontracturable, pero Mariana aún no.

Igual aclaro, la culpa no es de ella, sino del formato. Háganlo más argento, más cómodo, más amigable o devuélvannos Pasapalabra. Ya nos devolvieron El Zorro, así que una más y no jodemos más…

En cuanto al rating, la tira turca de Telefe Huérfanas, que terminó ayer miércoles, le ganó los tres días. Y ahora el tándem de latas made in Turquía, que empieza a las 17 con la genial ¿Y tú, quién eres?, sigue con Alas rotas, que compite 15 minutos con Mariana, y luego con la pobre e interminable Elif, que le va a seguir arruinando la tarde a Fabbiani porque ya tiene no un público cautivo sino casi esclavo. Y dudo que ese público abandone a la niña turca de trencitas por diez muñecas nuevas venidas de la estepa rusa.

El lunes, Mariana empezó con 6,6 puntos de rating y picos de 7.7, y el martes se quedó en 5 mientras la tira Huérfanas arrasó con 11.3 puntos, seguida de Elif, con 10.

Y todo esto pasaba mientras en las redes la gente se hacía un festín pidiendo “¡que vuelvan Iván y Pasapalabra!” y calificando al nuevo programa de, como suave, “un embole”.

Insisto, una pena, pero no le echen la culpa a la pandemia porque, aún si no hubiera que cumplir con las reglas estrictas de aislamiento y se pudiera tener mucha gente en la tribuna, más participantes, etcétera, por más que las destapes, las abras y las abras una y otra vez, estas mamushkas te podrán dar plata, pero entretenerte, jamás…

