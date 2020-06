Samantha Ware abrió una puerta que solo necesitaba ser empujada un centímetro para que quienes sufrieron trabajar con Lea Michele lo contaran públicamente, pues era un secreto a voces la mala relación de la actriz con la mayoría de sus compañeros de la serie juvenil Glee. Tras el pedido de disculpas de la intérprete, llegó el bombazo por parte de Heather Morris, quien contó lo “desagradable”que fue trabajar con ella.

Todo arrancó cuando Michele condenó el asesinato de George Floyd a través de Twitter, y expresó su apoyo al movimiento Black Lives Matter. El comentario desató la furia de Ware, quien la expuso como una persona falsa y racista, y aseguró que sufrió “otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en hollywood”. Pero Ware no estuvo sola. Amber Patrice Riley y Alex Newell, que interpretaron a Mercedes Jones y Unique Adams, Dabier Shell, que apareció en un único episodio en 2014, Melissa Benoist, Marley Rose en Glee y actual protagonista de Supergirl, puso “me gusta” al tuit principal de Ware, Kevin McHale, Artie Abrams en la ficción, estuvo metido en los comentarios de los usuarios sobre el tema, y Jeanté Godlock, protagonista de la serie Daybreak de Netflix y extra en Glee, irrumpió entre los comentarios de Ware lanzando “¡¿Alguien dijo cucarachas?! Porque así solía referirse a los que estábamos en la parte trasera del set en Glee. Pero crecemos y no nos quedamos en el fondo para siempre, así que…”, dijo Godlock sobre las conductas de Michele durante las grabaciones.

En las últimas horas, Heather Morris, quien interpretó a la dulce Brittany Pierce, sorprendió al expresarse abiertamente sobre el escándalo que generó que la marca de comida a domicilio HelloFresh le quitara su patrocinio a Lea de forma inmediata.

“¿Era desagradable trabajar con Lea? Sí, mucho”

A través de Twitter, la actriz y bailarina, que ha formado parte del cuerpo de baile de Beyoncé en sus espectáculos, expresó: “Déjenme ser clara, el odio es una enfermedad que estamos tratando de eliminar en Estados Unidos. Por eso nunca desearía propagar odio hacia alguien. Dicho eso, ¿era desagradable trabajar con ella? Sí, mucho. Así que creo que Lea debería ser expuesta por no respetar a los demás”, escribió la actriz.

La rubia, además, reflexionó: ” “Sí, también somos culpables por dejar que esto pasara por tanto tiempo sin decir nada y es lo que estamos aprendiendo junto con el resto de la sociedad”.

“Pero, en este momento se ha sugerido que es racista, y aunque no puedo hablar sobre sus creencias, creo que lo estamos asumiendo, y ya saben lo que pasa cuando todos asumimos algo…”, concluyó Morris.

Quien hasta el momento no ha emitido comentario al respecto es Naya Rivera, una de las protagonistas de Glee, aunque sí dejó de seguirla. La actriz y cantante está avocada a la lucha contra el racismo.

Rivera, quien dio vida a Santana López, y cuyo nombre se transformó en tendencia mundial al igual que el de Michele y Ware, habló varias veces sobre los rumores de una rivalidad con Lea, sobre todo en su libro de memorias de 2016 “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up”, donde reveló que terminó quedándose afuera de la sexta temporada de Glee por los celos profesionales de Michele. “Ella comenzó a ignorarme, y finalmente llegó al punto en que no me dijo una palabra durante toda la temporada 6. Lea Michele y yo definitivamente no éramos las mejores amigas, y dudo que lo seamos en el futuro“. La actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña, finalizó con “dudo que nos sentemos en su sofá y comamos col rizada juntas otra vez”.

Tras la explosión del escándalo, Michele tomó su cuenta de Instagram y realizó su descargo, que generó más controversia porque afirmó “no recordar” los hechos. “Una de las lecciones más importantes que nos dejan estas últimas semanas, es que debemos tomarnos el tiempo de escuchar y aprender desde la perspectiva de otras personas y analizar el rol que hemos jugado en el pasado para hablar de la injusticias que otros padecen. El otro día, cuando publique el tuit, lo hice para demostrar mi apoyo hacia nuestros amigos, vecinos y comunidades de color durante este difícil momento, pero las respuestas que recibí me hicieron analizar mi propio comportamiento, sobre todo mi actitud frente a mis compañeros de elenco y la forma en que la percibieron”.

“A pesar de que no recuerdo haber dicho las palabras que me adjudican y que nunca juzgué a otros por sus raíces o el color de su piel, ese no es el punto. Lo que importa es que claramente actué de una manera en la cual lastimé a otras personas (…) Quiero pedir perdón por mis actitudes y el dolor que causé. Todos podemos crecer y cambiar. En mi caso, usé los últimos meses para reflexionar sobre mi vida”, dijo la actriz que está transitando su quinto mes de embarazo. Por último, Lea señaló que necesita seguir trabajando para ser una mejor persona y tomar responsabilidad por sus acciones para ser un ejemplo para su hijo.

Tras el descargo de la actriz, las críticas siguieron lloviendo por parte de otros ex compañeros de otras producciones. Yvette Nicole Brown, que trabajó con Michele en The Mayor, también mostró su apoyo a Ware respondiendo “siento cada una de esas letras mayúsculas”. En tanto el actor de Broadway Gerard Canonico, quien trabajó con Michele en la obra Spring Awakening, dejó un comentario en el post de disculpa de Lea que luego fue borrado. “Parece que fue borrado. Así que lo intentaré de nuevo. No fuiste más que una pesadilla para mí y otros miembros del reparto. Nos hiciste sentir como que no pertenecíamos ahí. Traté por años de ser cordial contigo, sin lograr nada. Podrías disculparte de verdad en vez de echarle la culpa a como otros te ‘percibieron'”.

L.M

Galería de imágenes