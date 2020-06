Desde que Ángel de Brito lanzó la bomba de que Florencia Peña ya no estaría entre el jurado del Bailando 2020, dado que se encontraba triste y sin ánimos para trabajar este año por la muerte de su padre, se desplegó un abanico grande sobre la mesa de LaFlia para buscar un urgente reemplazo. Entre los nombres que se contemplan, uno de ellos fue el de Florencia Vigna , quien le respondió muy sincera qué opina sobre la posibilidad de ocupar la silla de Peña en Showmatch.

Si bien Moria Casán y Jimena Barón fueron otros nombres que se barajaron como posibilidad en la producción de Marcelo Tinelli, según informaron desde Hay que ver (El Nueve), la actriz y bailarina es una de las candidatas favoritas para ingresar como jurado en la gran pista , siendo un par con Pampita, Polino, Ángel de Brito, Flavio Mendoza y Laura Fidalgo.

“Yo proponía ayer ¿por qué no un campeón del Bailando? Una Flor Vigna, una Laurita Fernández, un Hernán Piquín, un Fede Bal, que son todos muy distintos y cada uno puede aportar desde otro lugar“, confesó en vivo el conductor de LAM sobre los nombres que se le ocurrieron para el reemplazo. Luego, la figura de El Trece le consultó cómo se sentiría con la posibilidad de hacerlo y fiel a su estilo humilde le respondió: “A ver, me parece un halago ya la consideración. Me parece hermoso y tengo 25 años. Es hermosa esa silla. Es un programa número uno. Ahora, si me preguntás si me da y todo lo otro, yo no tengo una trayectoria“.

Pese a su auto-consideración el panel de las “angelitas” opinaron que ella está preparada y Yanina sumó que “siente miedo”,. Respecto a todos los colegas que sortean la suerte de la silla del jurado junto a ella, aseguró: “Me parecen zarpados todos los nombres que dijiste como novedad“.

A.A

Galería de imágenes