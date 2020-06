Todo comenzó cuando Ángel de Brito consultó al panel de las “angelitas” a quien eliminarían del Jurado del Bailando si tuvieran que dar un nombre. Fue entonces que Andrea Taboada nombró a Polino y se desató un escándalo entre ambos. Por un lado, Marcelo lanzó un fuerte mensaje en Twitter en donde la invitó a “dejar el tinto” y la trató de “mal formada”. De esta última frase se defendió la panelista en la misma red social asegurando que fueron muy desafortunadas sus palabras y frente a esta mecha que venía prendiéndose cada vez más, hoy se registró la explosión en LAM.

“Hablando en serio, me parece que, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, que una persona desee que otra se quede sin trabajo, es de muy mal gusto, y de una absoluta falta de respeto hacia el otro. Sobre todo que, con Andrea, yo tengo mucha buena onda. De hecho, recuerdo cuando a ella la echaron de América y lo vivió en carne propia. Yo me comuniqué con ella y es feo quedarse sin trabajo. Entonces, alegremente desde un programa decir ‘Me gustaría que echen a Polino’ me molestó y no me gusta que se meta con mi trabajo. Yo hago humor, soy divertido, pero cuando te metés con mi trabajo, ahí me molestó“, se descargó muy contundente el mediático en el ciclo de El Trece.

“Marcelo, ¡estábamos haciendo un juego! Yanina eligió no me acuerdo a quién, lo mismo Karina Iavícoli, nadie le deseó que se quedara sin trabajo, era un juego que propuso Ángel y lo hicimos con humor. Vos sos un histórico del Bailando y, la verdad, que te tengo un súper respeto porque tenés muchos años en esto, y además reconozco que tenemos buena onda. Fue un chiste, ¿cómo voy a querer que te quedes sin trabajo?”, se justificó la panelista sorprendida por su reacción .

Aunque Taboada intentó poner paños fríos, Polino no le dio tregua. “Para que sea un juego, tienen que estar las dos partes de acuerdo. Vos me metiste en un juego en el que yo no fui invitado a participar. El laburo es un tema serio y cada vez hay menos” lanzó.

Fue entonces que la “angelita” se defendió queriendo cerrar el cruce en vivo: “¡Pero si vos manejás la ironía como nadie! Y algo que habla mal de vos, embajador del INADI, fue el comentario que hiciste en Twitter. ¿Sabés la gente que me llamó que tiene problemas físicos de verdad? ¿La gente que me escribió, que vos dijiste que estaba ‘mal terminada’? Yo nunca voy a querer que vos te quedes sin trabajo, pero para mí este tema ya se terminó”.

Sin embargo, Polino tenía más tinta en el cartucho para desparramar y aseguró generando un clima aún más tenso: “Cuando hice referencia a que vos estás ‘mal terminada’, es que a vos te falta el gen de la empatía en estos momentos que estamos atravesando. Me sorprendió que Andrea Taboada dijera esto, pero vos hace un tiempo que me venís pegando y haciendo comentarios hacia mi persona a partir de un día que yo defendí a mi compañera Yanina Latorre en Radio Mitre, porque vos la había acusado de algo gravísimo”.

Luego de abrir el archivo, del que como siempre se dice en el medio “nadie se salva”, Taboada no se lo dejó pasar. “No, pará no mezcles las cosas. Te quiero un montón, Polino, y si te elegí, perdoname. Tenés una trayectoria de la ostia y vos sos un histórico del Bailando, pero lo que está feo es el comentario que hiciste”. ¡Que escándalo!

A.A

Galería de imágenes