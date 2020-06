Débora, la esposa del cabo Roberto Lucena, aún espera por el cuerpo de su esposo que es sometido a una autopsia desde las 7 de la mañana de este jueves. Y en medio del dolor, la mujer habló con medios de la provincia para relatar el calvario que vive.

“Estuvimos toda la noche en mi casa esperando que nos entreguen el cuerpo de él. La Dra. Giannoni autorizó la autopsia para las 7 de la mañana porque los abogados lo acusan a él de que los quería asaltar a los que lo mataron”, aseguró la esposa de la víctima quien custionó el accionar de la fiscal. “Solo hemos pedido que nos entreguen el cuerpo de mi esposo para velarlo y que descanse en paz”, indicó a LV12.

Débora también comentó que al momento de su muerte, Lucena iba a visitar a una hija. “Iba a verla para pasar el día y no pudo llegar a la casa”, detalló revelando también que hace poco, el uniformado habría cambiado de puesto por la inseguridad.



“Me dijo que se iba cambiar a Logística porque estaba fea la calle y ya no se respetaba a la policía”, indicó la mujer que recién en el Hospital supo que el padre de 3 hijos, había sido asesinado.

“La hermana de él me avisó, pero me dijo que estaba herido nada más, que le habían pegado tres tiros pero que estaba bien y cuando llegué al hospital me dijeron que había llegado muerto”, finalizó.

Por el crimen del cabo hay 4 adolescentes, integrantes del clan Acevedo, detenidos.